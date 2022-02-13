У Зеленского анонсировали переговоры с Байденом в ближайшие часы: что обсудят

Сегодня, 13 февраля, президент Владимир Зеленский проведет переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Телефонный разговор состоится уже в ближайшие часы.

Об этом сообщает пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров. По его словам, темой звонка станет ситуация с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации.

"В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", – сказано в сообщении.

11 февраля советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление, вероятно, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди населения. В то же время, по словам чиновника, Штаты точно не знают ни формы, не даты вторжения.

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Вскоре после этого заявления американское агенство Bloomberg написало, что военные действия со стороны РФ могут начаться уже во вторник, 15 февраля. Немецкое издание Der Spiegel называет совсем другую дату возможного вторжения – 16 февраля.

На фоне этих слухов американский лидер провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Как сообщили в Белом доме, Байден "дал понять, что если Россия предпримет новое вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на РФ быстрые и серьезные издержки".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля президент Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По результатам разговора Канада предоставит Украине пакет макрофинансовой помощи, подтверждающий, по словам президента, дружеские отношения между государствами.