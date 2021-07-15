Уволить Авакова с должности решил Зеленский, – Геращенко
Подать в отставку экс-министру внутренних дел Украины Арсену Авакову предложил президент Владимир Зеленский. Тогда теперь уже уволенный глава МВД согласился и написал заявление.
Об этом в четверг, 15 июля, сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, комментируя тему отставки Авакова в эфире программы на "Украина 24" "Народ против". Как сказал Геращенко, экс-глава ведомства принял это решение президента "абсолютно спокойно и взвешено", поскольку о кадровой перестановке было известно заранее.
"Достаточно давно готовилось [решение об увольнении Авакова] и было известно в узком кругу", – сказал замминистра.
Он также раскрыл ближайшие планы Авакова. Тот планирует уехать на отдых заграницу "впервые за 7 лет обычным гражданином".
После отпуска экс-министр вернется в Киев, чтобы, как сказал Геращенко, "и дальше помогать президенту, сохранять и беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях там, где это делает президент".
Со своей вероятной заменой – Денисом Монастырским – Аваков хорошо знаком. Он планирует помогать новому главе МВД в его работе.
"Определенная преемственность это хорошо: что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти по вопросам реформ правоохранительной деятельности", – сказал Геращенко.
Само министерство сейчас работает в штатном режиме. Геращенко же рассказал, что готовится к грядущему представлению министра внутренних дел Монастырского после голосования в Верховной Раде. Напомним: оно назначено на 16 июля.
МВД заместитель министра назвал огромным механизмом. Так, работниками ведомства являются 350 тыс. граждан.
"Полицейские несут дежурство на улицах, спасатели готовы прийти на помощь. Хочу заверить: все абсолютно спокойно и стабильно", – резюмировал Геращенко.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Верховной Раде 15 июля поддержали отставку Авакова с должности министра внутренних дел. О том, что он написал соответствующее заявление, стало известно 13 июля.
Новым кандидатом на пост главы МВД стал Денис Монастырский. Представление о его назначении уже внесено в Раду. Голосование в парламенте должно состояться 16 июля.
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