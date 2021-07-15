С овациями и аплодисментами: ВР проголосовала за отставку главы МВД Авакова

В Верховной Раде поддержали отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Народные депутаты отдали за это решение 291 голос.

Трансляцию заседания парламента ведет телеканал "Рада" на YouTube. По фракциям голоса разделились так: "Слуга народа" – 229, группа "Довіра" – 18, "Европейская солидарность" – 16, "Голос" – 15, группа "Партия "За майбутнє" – 7, внефракционные – 6, "Батьківщина" и ОПЗЖ – 0.

Сам Аваков в зале Рады не присутствовал.

Выступающие перед голосованием нардепы разделились в оценке работы главы МВД. В частности, член группы "Довіра" Владимир Арешонков заявил, что Аваков исполнил свою историческую роль.

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"Хочу напомнить, что именно благодаря ему удалось сохранить в стране мир, спокойствие, территориальную целостность", – сказал депутат.

Арсен Аваков занимал пост главы МВД 7 лет и почти 5 месяцев – с 22 февраля 2014 года.

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