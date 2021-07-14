Зеленский предложил нового главу МВД: 10 фактов о вероятном преемнике Авакова

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Политика
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Денис Монастырский может сменить Арсена Авакова на посту главы МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков накануне неожиданно для всех заявил о своей отставке. Уже в пятницу, 16 июля, его место может занять народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Монастырский, который в парламенте возглавляет комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Кто такой Монастырский? Чем он занимался до прихода в политику? Как попал в команду президента Владимира Зеленского? О главном претенденте на пост главы МВД рассказывает OBOZREVATEL.

Монастырский намерен возглавить МВД

Денис Монастырский – народный депутат от партии "Слуга народа" и глава правоохранительного комитета Верховной Рады. Его кандидатуру на министерскую должность лично выдвинул президент Владимир Зеленский на съезде фракции монобольшинства.

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Монастырский затем прокомментировал: "Ответил "да" на предложение президента. Понимаю, на какую жертву иду как человек, как политик. Я сделал этот выбор и буду претендовать на должность".

На вопрос журналистов, почему глава государства выбрал именно его, нардеп ответил: "Он предложил меня как человека, с которым шел в команде, как руководителя профильного комитета, как человека, который, по мнению президента, сможет возглавить это направление".

Денис Монастырский.
10 фактов о кандидате

1. Денису Монастырскому 41 год, родом он из Хмельницкого. Там же получил высшее юридическое образование, а после окончил Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Имеет звание кандидата наук.

2. Автор 25 научных публикаций и трех учебных пособий. Одну из своих статей в 2006 году юрист писал вместе с нынешним коллегой по парламенту – Русланом Стефанчуком.

3. Является сооснователем Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру". В 2013 году политика назвали лучшим волонтером года по результатам Нацконкурса "Волонтер года".

4. До прихода в Раду преподавал в Хмельницком университете управления и права, а также работал юристом в нескольких компаниях – в частности, Hillmont Partners, "Лигал Консалтинг" и Global Ties KC.

Денис Монастырский.

5. После Евромайдана Монастырский присоединился к отбору руководителей местных прокуратур, а в 2016 году – к комиссии, которая избрала председателя Госбюро расследований.

6. В команду Владимира Зеленского его позвал нынешний глава образовательного комитета Рады Сергей Бабак. Сначала Дениса Монастырского попросили проанализировать правоохранительный блок программы будущего президента. Однако впоследствии юрист остался в рядах "слуг народа".

7. Еще до прихода в политику был знаком с заместителем Арсена Авакова – Антоном Геращенко. С 2014 года Монастырский выполнял роль его помощника в парламенте восьмого созыва. А с 2016 по 2019 год работал экспертом в "Украинском институте будущего", соучредителем которого является замглавы МВД.

Денис Монастырский.

8. Супругу политика зовут Жанна, она работает главным специалистом юридического отдела Управления правового обеспечения ГБР. Семья воспитывает двоих детей.

9. Согласно декларации о доходах, нардеп владеет автомобилями Suzuki SX-4 2008 и KIA SPORTAGE. В 2020 году его депутатская зарплата составила 537 тысяч гривен. Еще 1,5 миллиона – доход от продажи имущества.

10. Политик прописан в квартире площадью 33 квадратных метра в Хмельницком, однако сейчас проживает в арендованных апартаментах площадью 100,8 квадратов в Киеве.

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