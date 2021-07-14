Зеленский предложил нового главу МВД: 10 фактов о вероятном преемнике Авакова

Министр внутренних дел Арсен Аваков накануне неожиданно для всех заявил о своей отставке. Уже в пятницу, 16 июля, его место может занять народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Монастырский, который в парламенте возглавляет комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Кто такой Монастырский? Чем он занимался до прихода в политику? Как попал в команду президента Владимира Зеленского? О главном претенденте на пост главы МВД рассказывает OBOZREVATEL.

Денис Монастырский – народный депутат от партии "Слуга народа" и глава правоохранительного комитета Верховной Рады. Его кандидатуру на министерскую должность лично выдвинул президент Владимир Зеленский на съезде фракции монобольшинства.

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Монастырский затем прокомментировал: "Ответил "да" на предложение президента. Понимаю, на какую жертву иду как человек, как политик. Я сделал этот выбор и буду претендовать на должность".

На вопрос журналистов, почему глава государства выбрал именно его, нардеп ответил: "Он предложил меня как человека, с которым шел в команде, как руководителя профильного комитета, как человека, который, по мнению президента, сможет возглавить это направление".

1. Денису Монастырскому 41 год, родом он из Хмельницкого. Там же получил высшее юридическое образование, а после окончил Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Имеет звание кандидата наук.

2. Автор 25 научных публикаций и трех учебных пособий. Одну из своих статей в 2006 году юрист писал вместе с нынешним коллегой по парламенту – Русланом Стефанчуком.

3. Является сооснователем Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру". В 2013 году политика назвали лучшим волонтером года по результатам Нацконкурса "Волонтер года".

4. До прихода в Раду преподавал в Хмельницком университете управления и права, а также работал юристом в нескольких компаниях – в частности, Hillmont Partners, "Лигал Консалтинг" и Global Ties KC.

5. После Евромайдана Монастырский присоединился к отбору руководителей местных прокуратур, а в 2016 году – к комиссии, которая избрала председателя Госбюро расследований.

6. В команду Владимира Зеленского его позвал нынешний глава образовательного комитета Рады Сергей Бабак. Сначала Дениса Монастырского попросили проанализировать правоохранительный блок программы будущего президента. Однако впоследствии юрист остался в рядах "слуг народа".

7. Еще до прихода в политику был знаком с заместителем Арсена Авакова – Антоном Геращенко. С 2014 года Монастырский выполнял роль его помощника в парламенте восьмого созыва. А с 2016 по 2019 год работал экспертом в "Украинском институте будущего", соучредителем которого является замглавы МВД.

8. Супругу политика зовут Жанна, она работает главным специалистом юридического отдела Управления правового обеспечения ГБР. Семья воспитывает двоих детей.

9. Согласно декларации о доходах, нардеп владеет автомобилями Suzuki SX-4 2008 и KIA SPORTAGE. В 2020 году его депутатская зарплата составила 537 тысяч гривен. Еще 1,5 миллиона – доход от продажи имущества.

10. Политик прописан в квартире площадью 33 квадратных метра в Хмельницком, однако сейчас проживает в арендованных апартаментах площадью 100,8 квадратов в Киеве.