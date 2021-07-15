В Раду внесли представление о назначении Монастырского главой МВД: хватит ли голосов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении министром внутренних дел народного депутата от фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского. Документ датирован 15 июля.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин. При этом не все фракции согласны поддержать данную кандидатуру.

Так, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сказал журналистам, что фракция не будет голосовать за назначение Монастырского, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы фракция оппозиции, поэтому голосовать за это назначение не будем. Это очевидно, это уже как аксиома", – отметил он.

Железняк добавил, что ранее спросил у Монастырского, нужна ли ему эта должность, но "по выражению его лица" не понял, "набрался ли он сил и вдохновения", чтобы занять кресло главы МВД.

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