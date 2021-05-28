Украина решила полностью закрыть небо для Беларуси
Украина запретит использовать воздушное пространство нашей страны самолетам, зарегистрированным в Беларуси. Данное решение принял Кабинет министров.
Как сообщает источник OBOZREVATEL в правительстве, запрет начнет действовать с 00:00 29 мая. Также в аэропорту "Борисполь" нам подтвердили полный запрет на полеты самолетов из Беларуси. Ранее глава "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне призывал закрыть небо для белорусских воздушных суден.
"Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и "Украэроруха" установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в республике Беларусь", – сказал наш собеседник.
Позже Министерство инфраструктуры Украины официально сообщило о "воздушных санкциях" в отношении белорусских авиакомпаний.
"Ограничения полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний необходимы шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров. Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Белорусские власти получат уведомление о закрытии неба для полетов от украинского Мининфраструктуры, Министерства иностранных дел и "Украэроруха".
Добавим, что президент авиакомпании "МАУ" Дыхне в эфире 1+1 призвал запретить пролет над Украиной белорусским авиакомпаниям.
"Я считаю, что абсолютно правильной будет реакция бойкота относительно действий в небе Беларуси – это запретить пролет украинской территорией белорусским компаниям. Они летают через Украину в Турцию, Египет и т.д.", – говорил он.
Напомним, что Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.
На решение украинского правительства посольство Беларуси отреагировало нотой протеста, которую направило МИДу нашей страны. В ней Украине пригрозили серьезным материальным ущербом, а также обвинили в попытке экономического давления на соседнее государство.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такое решение украинских властей нанесет экономический удар по Беларуси и может принести небольшую прибыль Украине.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Помимо Украины ряд европейских авиакомпаний остановил авиаперелеты над территорией Беларуси.
Литва и Великобритания запретили прибывать в страны самолетам, которые следуют через Беларусь.
США, Великобритания, Чехия, Германия, Латвия, Литва, Ирландия и Польша осудили перехват самолета Ryanair и задержание основателя NEXTA, журналиста Романа Протасевича. Также страны призвали запретить полеты над Беларусью.
После того, как авиаперевозчиков ЕС призвали отказаться от полетов над территорией Беларуси, над ней практически пропали самолеты.
Напомним, что Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться тут.
В сети опубликовали полную версию переговоров диспетчера с экипажем самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске.
Инцидент с задержанием Протасевича вызвал большой международный резонанс. Что грозит власти Беларуси за это – читайте в нашем материале.