Украина решила полностью закрыть небо для Беларуси

Украина запретит использовать воздушное пространство нашей страны самолетам, зарегистрированным в Беларуси. Данное решение принял Кабинет министров.

Как сообщает источник OBOZREVATEL в правительстве, запрет начнет действовать с 00:00 29 мая. Также в аэропорту "Борисполь" нам подтвердили полный запрет на полеты самолетов из Беларуси. Ранее глава "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне призывал закрыть небо для белорусских воздушных суден.

"Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и "Украэроруха" установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в республике Беларусь", – сказал наш собеседник.

Позже Министерство инфраструктуры Украины официально сообщило о "воздушных санкциях" в отношении белорусских авиакомпаний.

"Ограничения полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний необходимы шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров. Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", – отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Белорусские власти получат уведомление о закрытии неба для полетов от украинского Мининфраструктуры, Министерства иностранных дел и "Украэроруха".

Добавим, что президент авиакомпании "МАУ" Дыхне в эфире 1+1 призвал запретить пролет над Украиной белорусским авиакомпаниям.

"Я считаю, что абсолютно правильной будет реакция бойкота относительно действий в небе Беларуси – это запретить пролет украинской территорией белорусским компаниям. Они летают через Украину в Турцию, Египет и т.д.", – говорил он.

Напомним, что Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

На решение украинского правительства посольство Беларуси отреагировало нотой протеста, которую направило МИДу нашей страны. В ней Украине пригрозили серьезным материальным ущербом, а также обвинили в попытке экономического давления на соседнее государство.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такое решение украинских властей нанесет экономический удар по Беларуси и может принести небольшую прибыль Украине.

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