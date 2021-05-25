Европа закрывает небо с Беларусью: список пополнился Украиной и еще двумя странами

Украина и другие страны стали остановили авиаперелеты над территорией Беларуси из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста, основателя NEXTA Романа Протасевича.

Так, с полуночи 26 мая вступило в силу решение украинского Кабмина, которым прекращается авиасообщение с Беларусью. Об этом же объявили в правительствах Латвии и Великобритании.

Кроме того, по состоянию на 25 мая следующие авиакомпании остановили авиаперелеты над Беларусью: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия), Lufthansa (Германия) и Singapore Airlines (Сингапур).

Ранее Литва и Великобритания запретили прибывать в страны самолетам, которые следуют через Беларусь.

Саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а также призвал авиаперевозчиков ЕС избегать полетов над Беларусью. Решение еще не вступило в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Также на саммите призвали Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Беларуси.

Добавим, что белорусская компания "Белавиа" отменила полеты в Литву до 26 июня, Францию, Великобританию – до 30 октября.

Напомним, что США, Великобритания, Чехия, Германия, Латвия, Литва, Ирландия и Польша осудили перехват самолета Ryanair и задержание основателя NEXTA, журналиста Романа Протасевича. Также страны призвали запретить полеты над Беларусью.

После того, как авиаперевозчиков ЕС призвали отказаться от полетов над территорией Беларуси, над ней практически пропали самолеты.

Президент США Джо Байден призвал власти Беларуси освободить журналиста Романа Протасевича и других политических заключенных режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Лидер Штатов одобрительно отозвался на новость о том, что Европейский Союз тоже призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам в этой ситуации. А также попросил свою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных в тесной координации с ЕС, другими союзниками, партнерами и международными организациями.

В тоже время ЕС уже заморозил 3 миллиарда евро инвестиционной помощи Минску.

"Мы рассмотрим разные варианты санкций. Речь может идти о физлицах, о компаниях, которые финансируют деятельность властей, а также – о санкциях против авиационного сектора", – заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Великобритании предложили ввести новые санкции против Беларуси и газопроводов "Северный поток – 2" и "Ямал-Европа".

В Беларуси считают, что перехватили самолет Ryanair по международным правилам. При этом реакцию мировых стран назвали "воинственной".

"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам", – заявил спикер МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Глава департамента авиации Минтранспорта Беларуси Артем Сикорский рассказал, якобы экипаж самолета Ryanair "Афины-Вильнюс" принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о минировании, потому что он якобы лучше приспособлен под чрезвычайные ситуации.

При этом белорусская компания "Белавиа" отменила полеты в Литву до 26 июня, Францию, Великобританию – до 30 октября.

Отметим, что белорусские правозащитные организации признали задержанного журналиста Романа Протасевича политическим узником. Они призвали власти Беларуси освободить его и других политзаключенных.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил поправки к закону о средствах массовой информации, ограничив свободу прессы и проведение массовых мероприятий в стране. Государство теперь сможет без суда закрывать СМИ и выключать средства связи, работать на акциях протеста журналистам почти запретили.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться здесь.