Украина поддерживает санкции США против Коломойского, – Зеленский

Украина поддерживает ограничительные меры, введенные США против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его семьи по обвинению бизнесмена в коррупции.

Об этом в новом видеообращении к украинцам в пятницу, 12 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Президент добавил, что украинская власть работает над тем, чтобы вернуть средства в государство.

"Насчет санкций Соединенных Штатов Америки в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость", – сказал Зеленский.

Напомним, 5 марта США ввели санкции против Коломойского по обвинению в коррупции, а также против жены, дочери и сына бизнесмена. Стало известно, какие именно меры предусматривают ограничения – запрет на въезд в США.

Как сообщал OBOZREVATEL :