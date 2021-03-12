Украина поддерживает санкции США против Коломойского, – Зеленский
Украина поддерживает ограничительные меры, введенные США против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его семьи по обвинению бизнесмена в коррупции.
Об этом в новом видеообращении к украинцам в пятницу, 12 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Президент добавил, что украинская власть работает над тем, чтобы вернуть средства в государство.
"Насчет санкций Соединенных Штатов Америки в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость", – сказал Зеленский.
Напомним, 5 марта США ввели санкции против Коломойского по обвинению в коррупции, а также против жены, дочери и сына бизнесмена. Стало известно, какие именно меры предусматривают ограничения – запрет на въезд в США.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В Европейском Союзе поддержали решение США ввести санкции в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
США после введения санкций против бизнесмена Игоря Коломойского ожидают от Украины выполнения "своей части работы" – в частности по расследованию против экс-владельца ПриватБанка, заявил Курт Волкер.
Юлия Мендель назвала введенные США санкции против Коломойского "символическими" и свидетельствующими о том, что у Америки есть доказательства его коррупционной деятельности. При этом вопрос украинских санкций против него остается открытым.