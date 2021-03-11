Волкер – о санкциях США против Коломойского: ожидаем, что Украина сделает свою часть работы

США после введения санкций против бизнесмена Игоря Коломойского ожидают от Украины выполнения "своей части работы" – в частности по расследованию против экс-владельца ПриватБанка.

Кроме того, Соединенные Штаты надеются, что Украине удастся удержать ПриватБанк от выплат его бывшим собственникам и установит обстоятельства, которые привели к национализации финучреждения. Заявление об этом сделал директор Института Маккейна, бывший спецпредставитель Государственного департамента США в Украине (2017-2019) Курт Волкер, передает "Интерфакс-Украина".

Американский дипломат затронул вопрос деятельности Коломойского в ходе public talk в Киеве вечером в четверг, 11 марта. Он ответил на вопрос об ожиданиях США в отношении дальнейших шагов Украины после американских санкций.

"Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его криминальную активность в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это ПриватБанк, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков", – ответил Волкер.

Также, по его мнению, в кругах американского политикума есть ожидания, что ПриватБанк не будет выплачивать каких-либо компенсаций бывшим владельцам.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что американские санкции в отношении Коломойского являются "символическими" и свидетельствуют о том, что у США есть доказательства его коррупционной деятельности. При этом вопрос украинских санкций против него остается открытым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 марта США ввели санкции против Коломойского по обвинению в коррупции, а также против жены, дочери и сына бизнесмена.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что решение принято в связи деятельностью Коломойского в 2014-15 годах в должности председателя Днепропетровской облгосадминистрации.