США ввели санкции против Игоря Коломойского
США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинениям в коррупции.
Об этом со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена на официальном сайте сообщает американское посольство в Украине. "Сегодня я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского за его причастности к значительной коррупции. Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам", – заявил Блинкен.
Также в США заявили, что Коломойский и сейчас "бесконечно пытается подорвать демократические процессы и институты в Украине". Кроме предпринимателя, под санкции попали:
жена Ирина Коломойская;
дочь Анжелика Коломойская;
сын Израиль Цви Коломойский.
Бизнесмен и члены его семьи не смогут посещать США. "Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", – говорится в сообщении.
Отметим, Министерство юстиции США подало иск о конфискации имущества бывших собственников ПриватБанка Игоря Коломойского еще в 2020-м. В трех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год. В заявлениях утверждается, что они отмывали часть незаконных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском филиале ПриватБанка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.
В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.