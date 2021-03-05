США ввели санкции против Игоря Коломойского

США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинениям в коррупции.

Об этом со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена на официальном сайте сообщает американское посольство в Украине. "Сегодня я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского за его причастности к значительной коррупции. Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам", – заявил Блинкен.

Также в США заявили, что Коломойский и сейчас "бесконечно пытается подорвать демократические процессы и институты в Украине". Кроме предпринимателя, под санкции попали:

жена Ирина Коломойская;

дочь Анжелика Коломойская;

сын Израиль Цви Коломойский.

Бизнесмен и члены его семьи не смогут посещать США. "Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", – говорится в сообщении.

Отметим, Министерство юстиции США подало иск о конфискации имущества бывших собственников ПриватБанка Игоря Коломойского еще в 2020-м. В трех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год. В заявлениях утверждается, что они отмывали часть незаконных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском филиале ПриватБанка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.