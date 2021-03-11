В Евросоюзе заявили о поддержке санкций США против Коломойского

В Европейском Союзе поддерживают решение США ввести санкции в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Заявление об этом в среду, 10 марта, сделал представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в ответ на запрос журналистов. Об этом сообщило издание DW.

Стано указал, что причиной ограничений стала коррупция. Как заявил он, ЕС поддерживает "решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти".

Он добавил, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

Представитель ЕС также напомнил о важности координации с США политики в вопросах, где имеются общие интересы с Евросоюзом.

Напомним:

5 марта США ввели санкции против Коломойского по обвинению в коррупции, а также против жены, дочери и сына бизнесмена.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что решение принято в связи деятельностью Коломойского в 2014-15 годах в должности председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

Стало известно, какие именно меры предполагают ограничения – запрет на въезд в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что американские санкции в отношении Коломойского являются "символическими" и свидетельствуют о том, что у Америки есть доказательства его коррупционной деятельности. При этом вопрос украинских санкций против него остается открытым.