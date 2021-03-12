Зеленский в новом видеообращении – о решениях СНБО: Украина дает сдачи. Главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, где подвел итоги четырех последних заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ролик опубликовали на YouTube-канале Офиса президента Украины. В нем гарант объяснил гражданам значение решений, принятых СНБО (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс. Одобрение в обществе и, разумеется, возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилии и свой бизнес", – сказал Зеленский.

Санкции, введенные СНБО против ряда физических и юридических лиц, стали ударом по тем, кто годами обворовывал Украину и присваивал государственное имущество.

"Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и главного – справедливости", – отметил президент.

Зеленский напомнил об ограничительных мерах, введеных 2 февраля против лиц, которые вели бизнес на оккупированных территориях Украины и финансировали "дезинформационные батальоны, которые атаковали украинцев залпами лжи и манипуляций" – Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

После этого, 19 февраля, было решено ввести санкции против нардепа Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц.

Кроме того, было принято решение о возвращении в государственную собственность нефтепровода "ПрикарпатЗападтранс" и предприятия "Мотор Сич" в Запорожье.

"Также справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями...Как вообще это произошло? Опять же – риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы совместно с Государственной службой геологии и недр. Граждане должны знать, каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы", – сказал глава государства.

Высказался Зеленский и о санкциях США против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Он отметил, что Украина поддерживает такое решение и работает над возвращением средств в государство.

"Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". Первое – поддерживается. Второе – заканчивается", – пояснил президент.

Гарант добавил, что важным шагом стало также утверждение государственной Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. При этом он напомнил о расследовании того, что привело к оккупации, в частности, принятие так называемых Харьковских соглашений.

"Все это – далеко не полный перечень шагов, предпринятых государством в последнее время. И далеко не окончательный список мероприятий, которые будут приняты государством в недалеком будущем. Подчеркиваю – принятые нашим государством, по нашему решению, согласно с нашим долгом, а не потому, что кто-то нам позвонил", – подытожил Зеленский.

Напомним, в четверг, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины анонсировал введение новых санкций против ряда юридических и физических лиц. Имена тех, кто может попасть под ограничения, не разглашаются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничительные меры введены на 5 лет.

19 февраля состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались вопросы об угрозе нацбезопасности Украины. Среди прочего было решено ввести санкции против нардепа Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц.