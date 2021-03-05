США ввели санкции против Коломойского и его семьи: какие меры действуют

Государственный секретарь Энтони Блинкен объявил о внесении в санкционный список Игоря Коломойского и ближайших членов его семьи в соответствии с разделом 7031 (c) из-за причастности к коррупции. Ради борьбы с коррупцией и содействию защите прав человека США вводят запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к коррупционным действиям, в число которых попал экс-госчиновник Украины.

Об этом сообщается на странице посольства в Twitter. "Хотя эта мера касается действий во время его пребывания на должности, нынешние беспрестанные попытки Коломойского поколебать демократические процессы и институты Украины представляют серьезную угрозу ее будущему", – говорится в сообщении.

Отмечается, что применение этой меры подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в области правосудия. "США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед", – говорится в сообщении.

"Сегодня я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского за его причастности к значительной коррупции. Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам", – цитирует Блинкена пресс-служба посольства США в Украине.

Министерство юстиции СШАподало иск о конфискации имущества бывших собственников ПриватБанка Игоря Коломойского еще в 2020-м. В трех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год. В заявлениях утверждается, что они отмывали часть незаконных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском филиале ПриватБанка.

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