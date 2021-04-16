"Украина не принадлежит России, Донбасс и Крым не отдадим!" Зеленский дал интервью Le Figaro о войне

Президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита во Францию и переговоров с ее лидером выразил сожаление, что у Эммануэля Макрона "лучше отношения" с главой России Владимиром Путиным, чем с ним. Он подтвердил, что сам подавал запрос на разговор с лидером страны-агрессора относительно обострения на Донбассе, но ему не ответили.

Также отметил, что украинское государство не может бесконечно "оставаться в прихожей" Евросоюза и НАТО. Обо всем этом говорилось в интервью украинского гаранта французской газете Le Figaro, в том числе и о войне. Его текст опубликовали на сайте Офиса президента, а OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными тезисами этой беседы.

Украина – не собственность России

Президент подчеркнул, что украинцы не отдадут РФ Донбасс и Крым и вообще ни клочка своей земли. Он отметил, что стране-агрессору не нужна сильная, независимая Украина, поэтому там "играют мускулами".

"Хотелось бы просто, чтобы не за счет Украины. Такие шаги россияне делают постоянно, проводят те или иные обучения. В то же время они очень напрягаются, когда в Черном море появляются, например, корабли НАТО. Или когда видят сближение Украины с Альянсом. Когда Украина прибегают те или иные экономические прорывы в сотрудничестве с другими странами, россияне также очень на это рефлексируют. Им не нужна сильная, независимая Украина. Мы понимаем это. Хотя я считаю, что такое желание – это их слабость", – рассказал Зеленский.

По его мнению, Россия начала не радоваться украинским победам и удачным шагам еще с момента независимости.

"Я позвонил Путину, но мне не ответили"

Гарант подтвердил, что подавал запрос на телефонный разговор с главой России, чтобы обсудить обострение ситуации безопасности на Донбассе. Однако в Кремле не только не ответил ооносительно не/готовности к переговорам между президентами, но и заявили, мол, такого разговора не было.

"Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню. Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил – мне не ответили. На сегодня такой ответ", – пояснил украинский лидер.

О "защите русскоязычных" на Донбассе

Также Владимир Зеленский назвал очень опасной риторику Путина и его окружения о "защите русскоязычных граждан" в ОРДЛО. К тому же не только для Украины, но и для всей Европы. Он напомнил, что сначала Россия ввела паспортизацию на оккупированном Донбассе, и сейчас там 250-300 тысяч человек с российскими документами.

"Они это делают, чтобы потом сказать, что" мы защищаем граждан России ". Смотрите: это наша земля, наша территория, на всех не условных, а реальных картах мира. На этих территориях живут наши люди. И мы очень открыты, и там есть граждане разных стран. Потому что такой мир. И не надо защищать наши территории от нас ", – подчеркнул гарант.

О необходимости для Украины вступления в ЕС и НАТО

Президент заявил, что Украина не может постоянно быть на пороге вступления в Европейский Союз и членства в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что европейские партнеры должны наконец перейти от разговоров к решениям в этих вопросах.

"Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО. Настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Здесь он выразил сожаление из-за того, что французский президент Макрон "лучше взаимодействует" с главой РФ Путиным, чем с ним, "и это происходит в тот момент, когда Украина особенно нуждается в поддержке со стороны Европы".

Запуск "СП-2" – это "энергетическая война"

Владимир Зеленский выразил убеждение: Россия пользуется тем, что в ЕС нет единой позиции по "Северному потоку-2". Хотя строительство и запуск газопровода – этот вопрос "энергетической войны". Реализация же этого проекта, считает президент, приведет к проигрышу не только Украины, но и подтвердит "что так поступать нельзя".

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "СП-2" достроят – не только Украина проиграет. Это прецедент. И это так же, как с нашими оккупированными территориями. Если люди признают и привыкают, с этим живут, то, значит, так нельзя. Начиная с Абхазии, Нагорного Карабаха, Приднестровья, а сейчас – Крым, Донбасс... Оккупации Крыма и Донбасса не было бы, если бы еще тогда мир сказал "так нельзя", – пояснил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, через три дня после инаугурации американского президента Джо Байдена Владимир Зеленский дал интервью журналисту Axios Джонатану Свону, которое вышло на канале HBO. В нем он заявил, что Украина сейчас стоит с протянутой рукой, а США больше не являются символом демократии. Подробнее читайте по ссылке.