Если введут чрезвычайное положение: какие ограничения будут действовать и что нужно знать
В случае введения в Украине чрезвычайного положения в стране появится ряд ограничений. Они будут касаться особого режима въезда и выезда, а также ограничения свободы передвижения.
Об этом свидетельствует пока не официальный документ, опубликованный в Telegram нардепа Алексея Гончаренко. Его должна утвердить 23 февраля Верховная Рада.
Итак, указ о введении чрезвычайного положения предусматривает:
Ограничение движения и осмотр транспортных средств;
Усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
Запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий;
Введение комендантского часа;
Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, осмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья;
Ограничение продажи оружия, спиртных напитков;
Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ;
Регулирование работы гражданских теле- и радиопрограмм.
Также 23 февраля состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем было предложено Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, наряду с Донецкой и Луганской областями.
Как объяснил Секретарь СНБО Алексей Данилов, чрезвычайное положение будет введено на 30 дней, а в случае необходимости продлено еще на 30 дней.
Как сообщалOBOZREVATEL, 22 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Украина может ввести режим чрезвычайного положения в нескольких регионах. Речь идет о тех областях, которые граничат с Россией.