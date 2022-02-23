Если введут чрезвычайное положение: какие ограничения будут действовать и что нужно знать

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В случае введения в Украине чрезвычайного положения в стране появится ряд ограничений. Они будут касаться особого режима въезда и выезда, а также ограничения свободы передвижения.

Об этом свидетельствует пока не официальный документ, опубликованный в Telegram нардепа Алексея Гончаренко. Его должна утвердить 23 февраля Верховная Рада.

Итак, указ о введении чрезвычайного положения предусматривает:

Ограничение движения и осмотр транспортных средств;

Усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

Запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий;

Видео дня

Введение комендантского часа;

Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, осмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья;

Ограничение продажи оружия, спиртных напитков;

Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ;

Регулирование работы гражданских теле- и радиопрограмм.

Также 23 февраля состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем было предложено Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, наряду с Донецкой и Луганской областями.

Как объяснил Секретарь СНБО Алексей Данилов, чрезвычайное положение будет введено на 30 дней, а в случае необходимости продлено еще на 30 дней.

Как сообщалOBOZREVATEL, 22 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Украина может ввести режим чрезвычайного положения в нескольких регионах. Речь идет о тех областях, которые граничат с Россией.