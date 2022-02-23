Данилов назвал условие введения военного положения: решение могут принять 'мгновенно'

В сложившейся ситуации вокруг усиления российской агрессии и вероятности вторжения сил РФ в Украину власти готовы будут ввести режим военного положения. Такое решение примут мгновенно, но пока оно не в повестке дня.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 23 февраля. Он транслировался на телеканале "Украина".

По словам чиновника, Украина готова ко всему в противостоянии агрессору и защите своих территорий и населения.

"В случае необходимости это военное положение будет введено мгновенно. Пока такого решения нет, но мы готовы к любым вещам", – подчеркнул секретарь СНБО.

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На этом же брифинге он сообщил, что на всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение. Исключением станут только Луганская и Донецкая области. Соответственно, в стране появится ряд ограничений. Они будут касаться особого режима въезда и выезда, а также свободы передвижения.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, провел совещание с представителями депутатских фракций и групп. Стало известно, что вводить военное положение пока не собираются. Но тогда уже "проговаривалось" введение режима чрезвычайного положения в Донецкой и Луганской областях.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее говорил, что оснований для введения военного положения нет. Такой шаг можно предпринять в случае полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, штурмовая рота добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" объявила мобилизацию из-за обострения на Донбассе. Причиной такого решения назвали признание Россией "независимости" "Л/ДНР" и официальный ввод российских войск на территорию Украины.