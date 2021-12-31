У Зеленского задумались о переименовании "Слуги народа": много зашкваров, рейтинги падают – СМИ

В партии "Слуга народа" уже три месяца ведутся разговоры о переименовании политсилы. Причиной таких планов стало падение рейтингов и скандалы вокруг ее членов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники. По их словам, нужно как-то перебить весь негатив.

"Смена названия – будет вполне логичным шагом, но окончательное решение еще не принято", – отметили собеседники издания.

На вопрос, какие возможны варианты нового названия, источники ответили: "Что угодно с фамилией Зеленский".

Если до выборов с рейтингами "Слуги народа" ничего не изменится, то шансы на смену названия будут расти.

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В свою очередь, спикер "СН" Юлия Палийчук возразила, что вопрос о переименовании в партии ни разу не обсуждался.

По ее словам, это далеко не первый раз, когда источники "с сомнительной репутацией" распространяют дезинформацию о команде "слуг".

"Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайты", – заявила Палийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский аналитик и журналист Виталий Портников спрогнозировал завершение периода правления президента Владимира Зеленского. Свидетельством тому, по его мнению, является падение рейтинга пропрезидентской партии "Слуга народа".

Обнародованные в конце ноября рейтинги партий показали падение "слуг народа", которые получили только 15,7%, а в лидерах "Европейская Солидарность" с 17,1%.

В декабре появились данные другого соцопроса, согласно которому за Зеленского проголосовали бы 23,5%, в лидер "ЕС" Петр Порошенко был на втором месте – 13,4%.

По данным опроса КМИС, проведенного 3-11 декабря, за "ЕС" готовы проголосовать 13,7% от всех опрошенных. За партию "Слуга народа" – 12,7% от всех. Таким образом, поддержка партии Порошенко за год выросла на 1,8%, а партия Зеленского потеряла соответственно 0,7%.

Похожую тенденцию зафиксировал опрос SOCIS, проведенный 11-16 декабря. Согласно ему, за партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,3% всех опрошенных. "СН" опустилась на второе место, ее готовы поддержать 12,1% всех опрошенных.

В уходящем 2021 году 45% украинцев назвали президента Владимира Зеленского разочарованием года. Примечательно, что еще год назад главу государства таким считали всего 28% граждан.