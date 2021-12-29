Почти половина украинцев назвали Зеленского разочарованием года: результаты соцопроса

В уходящем 2021 году 45% украинцев назвали президента Владимира Зеленского разочарованием года. Примечательно, что еще год назад главу государства таким считали всего 28% граждан.

В то же время Зеленский возглавляет рейтинг в номинации "Политик года". Об этом свидетельствуют результаты совместного общенационального исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Результаты опроса показывают, что второй год подряд Владимир Зеленский возглавляет рейтинги "Политик года" и "Разочарование года". В обеих номинациях глава государства получил больше голосов, чем год назад.

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Так, в 2020 году Зеленского политиком года назвали 14,8% украинцев, а в текущем – 17%. С другой стороны 45% опрошенных граждан Украины назвали президента "Разочарованием года", при этом в прошлом году только 28% опрошенных респондентов считали главу государства неудачником.

Также во время опроса украинцев спросили, что они считают мемом года (смешным событием или курьезным заявлением известного политика). Несмотря на то, что 47,2% опрошенных не смогли ответить на вопрос, в этом рейтинге первое место заняла пресс-конференция президента Зеленского (5,2%). Также в этом рейтинге оказались нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, выплата 1000 гривен за вакцинацию и нардеп от партии "Слуга народ" Николай Тищенко.

Напомним, согласно данным соцопроса, в президентском рейтинге лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, за него отдали бы голоса 23,5% избирателей. В свою очередь антирейтинг возглавляет Порошенко – 47% избирателей не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Также 37% электората не голосовали бы за Тимошенко. У действующего президента Зеленского антирейтинг измеряется в 33% избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский аналитик и журналист Виталий Портников прогнозирует завершение периода правления президента Владимира Зеленского. Свидетельством тому, по его мнению, является падение рейтинга пропрезидентской партии "Слуга народа".