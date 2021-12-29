Почти половина украинцев назвали Зеленского разочарованием года: результаты соцопроса

Алексей Лютиков
Политика
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Почти половина украинцев назвали Зеленского разочарованием года: результаты соцопроса

В уходящем 2021 году 45% украинцев назвали президента Владимира Зеленского разочарованием года. Примечательно, что еще год назад главу государства таким считали всего 28% граждан.

В то же время Зеленский возглавляет рейтинг в номинации "Политик года". Об этом свидетельствуют результаты совместного общенационального исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Результаты опроса показывают, что второй год подряд Владимир Зеленский возглавляет рейтинги "Политик года" и "Разочарование года". В обеих номинациях глава государства получил больше голосов, чем год назад.

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Так, в 2020 году Зеленского политиком года назвали 14,8% украинцев, а в текущем – 17%. С другой стороны 45% опрошенных граждан Украины назвали президента "Разочарованием года", при этом в прошлом году только 28% опрошенных респондентов считали главу государства неудачником.

Украинцы назвали президента разочарованием года

Также во время опроса украинцев спросили, что они считают мемом года (смешным событием или курьезным заявлением известного политика). Несмотря на то, что 47,2% опрошенных не смогли ответить на вопрос, в этом рейтинге первое место заняла пресс-конференция президента Зеленского (5,2%). Также в этом рейтинге оказались нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, выплата 1000 гривен за вакцинацию и нардеп от партии "Слуга народ" Николай Тищенко.

Украинцы рассказали, что считают мемом года

Напомним, согласно данным соцопроса, в президентском рейтинге лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, за него отдали бы голоса 23,5% избирателей. В свою очередь антирейтинг возглавляет Порошенко – 47% избирателей не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Также 37% электората не голосовали бы за Тимошенко. У действующего президента Зеленского антирейтинг измеряется в 33% избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский аналитик и журналист Виталий Портников прогнозирует завершение периода правления президента Владимира Зеленского. Свидетельством тому, по его мнению, является падение рейтинга пропрезидентской партии "Слуга народа".

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