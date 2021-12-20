'Европейская Солидарность' возглавила рейтинг политических сил – социсследования SOCIS

"Европейская солидарность" лидирует в рейтингах политических сил. Партия "Слуга народа" опустилась на второе место.

Такие данные социологического исследования публикует SOCIS. Согласно опросу, если бы выборы в Верховную Раду прошли в следующее воскресенье, за партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,3% всех опрошенных. А за "Слугу народа" готовы поддержать 12,1% всех опрошенных.

Лидерство партии "Европейская Солидарность" в двух опросах в ноябре и в декабре также фиксировал Киевский международный институт социологии. По данным опроса, проведенного 3-11 декабря, за "ЕС" готовы проголосовать 13,7% от всех опрошенных. За партию "Слуга народа" готовы отдать голоса 12,8% всех.

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Как свидетельствуют данные КМИС, поддержка партии Порошенко за год выросла на 1,8%. Партия Зеленского потеряла 0,7%. Другие партии по данным SOCIS имеют следующие результаты: "Родина" 8,3% от всех опрошенных, ОПЗЖ 7,8%, "Умная политика" 5,5%. Остальные партии имеют более низкие показатели.

Сроки исследования: 11 – 16 декабря 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут.