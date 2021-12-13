Рейтинг 'Слуги народа' падает, период правления Зеленского подходит к концу, – Портников

Украинский аналитик и журналист Виталий Портников прогнозирует завершение периода правления президента Владимира Зеленского. Свидетельством тому, по его мнению, является падение рейтинга пропрезидентской партии "Слуга народа".

Портников пояснил, что в следующем созыве Верховной Рады глава государства лишится поддержки нардепов. Прогноз журналист озвучил в видеоблоге на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Аналитик привел данные последнего соцопроса КМИС, согласно которому "слуги" уступили "Европейской солидарности".

"Это исторически зафиксированный момент, о котором я говорю с 2019 года: должен прийти день, когда партия, которая появилась за несколько месяцев, и которая до сих пор не может определиться, какая у нее идеология, кроме поддержки любых инициатив президента Зеленского, должна уступить влиянию какой-то другой политсиле", – подчеркнул Портников.

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Журналист отметил, что это только начало, а дальше будет и третье, и четвертое место. В итоге, считает он, может случиться так, что на следующих выборах в парламент вообще не будет никаких "слуг народа".

Также Портников назвал временным явлением то, что Зеленский остается самым популярным политиков Украины.

"Мы увидим ситуацию, когда Зеленский будет проигрывать во втором туре президента всем другим кандидатам", – сказал он. Журналист отметил, что победить президент сможет только в том случае, если выйдет во второй тур с представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрием Бойко. Однако тенденции по последнему говорят о том, что это маловероятно.

"Мы должны понять, что сразу после парламентских выборов, очередных или внеочередных, правление Владимира Зеленского будет подходить к концу. Даже если он останется в своем кабинете до очередных президентских выборов. В парламенте поддержки Зеленского уже не будет. Даже если у партии "Слуга народа" будет какая-то фракция в ВР, она окажется либо в оппозиции, либо ей придется вступить в коалицию с конструктивными государственническими силами, и быть там младшим партнером", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародованные в конце ноября рейтинги партий показали падение "слуг народа", которые получили только 15,7%, а в лидерах "Европейская Солидарность" с 17,1%.

В декабре появились данные другого соцопроса, согласно которому за Зеленского проголосовали бы 23,5%, в лидер "ЕС" Петр Порошенко был на втором месте – 13,4%.