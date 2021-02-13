У каналов Медведчука забрали аккредитацию на работу в Раде

Журналисты каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK Виктора Медведчука, попавших под санкции СНБО, больше не смогут работать в Верховной Раде Украины.

Об этом народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский сообщил на своей странице в Facebook.

"У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады!" – рассказал нардеп.

Лозинский отметил, что это справедливое решение, так как, по его мнению, упомянутые каналы занимались не журналистикой, а "подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента".

"На прошлой неделе я обратился к спикеру Разумкову и главе аппарата ВРУ Теплюку с требованием отмены аккредитации для Zik, Newsone i 112. Впоследствии подкрепил эти обращения выступлением с трибуны. Вы прекрасно помните, как горело у пятой колонны Кремля ОПЗЖ. Просто закройте глаза и представьте, как горит сейчас, когда дело сделано", – написал Лозинский.

Напомним, 5 февраля нардепы устроили потасовку у трибуны после после предложения Романа Лозинского не пускать в парламент журналистов заблокированных пророссийских телеканалов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персональные санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака были введены 2 февраля, когда состоялось заседание СНБО, а Зеленский подписал указ о введении ограничений в действие.

Каналы "112 Украина", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично, – эфиры можно найти в интернете.

Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" инициировала импичмент Зеленскому с формулировкой "за грубые и систематические нарушения Конституции и законодательства Украины".