ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась регистрировать народным депутатом кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Такое решение было принято на заседании в среду, 5 мая, его поддержали 12 членов ЦИК.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на члена комиссии Викторию Глущенко. Она сообщила, что протокол о результатах выборов в округе № 87 в Ивано-Франковщине отменен.

"ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК", – сказала Глущенко.

В ЦИК отметили, что в настоящее время идет поиск выхода из этой ситуации, но юридического пути нет. В избирательной комиссии работают над установлением результатов выборов на Прикарпатье.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что такие действия ЦИК направлены на исполнение решения Верховного суда, передает "Интерфакс-Украина".

"Юристы и время дадут оценку такому видению уважаемого Верховного суда. Партия "Слуга народа" и наш кандидат по 87-му округу Василий Вирастюк были третьей стороной в этом процессе, мы не принимали в нем участие и не представляли нашу позицию", – отметил Корниенко.

Он добавил, что таким образом политические оппоненты пытаются отсрочить окончательное признание Вирастюка победителем на выборах в Раду.

Напомним, что ранее в Верховном суде признали противоправным и отменили протокол ЦИК, который устанавливал результаты довыборов в Верховную Раду Украины по округу №87 (Прикарпатье) – победителем там был назван стронгмен Василий Вирастюк.

О победе Вирастюка на выборах ЦИК объявила в его день рождения – 22 апреля.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Промежуточные выборы депутатов прошли в округах на Прикарпатье и Донетчине, а также повторные выборы в 186 местных советов, 28 марта. Во время голосования было зафиксировано несколько нарушений.

В городе Надворная Ивано-Франковской области ночью 30 марта "заминировали" Окружной избирательный участок в 87-м округе, где проходил подсчет голосов промежуточных выборов депутатов в ВРУ.

Группа нардепов от "Слуги народа" отправилась в Прикарпатье для "выяснения ситуации с подсчетом голосов" в округе №87. Там предварительно лидировал их кандидат – стронгмен Василий Вирастюк, однако подсчет голосов приостановился.

1 апреля в Надворную стянули силовиков СБУ. Помещение, где заседала ОИК, окружили. Позже ЦИК продолжила обработку протоколов.

ОИК округа №87 в городе Надворная признала недействительным голосование на двух избирательных участках. А потом еще на одном.