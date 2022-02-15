Трухин заявил, что не собирается сдавать мандат: еще не выполнил все запланированное. Видео

Народный депутат Александр Трухин, который попал в скандал из-за ДТП, заявил, что он не намерен сдавать мандат. Он пояснил, что еще не выполнил все запланированное.

Об этом политик сказал в комментарии Bihus.Info. Нардеп планирует продолжать работу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Трухина, мандат ему доверили люди и есть некоторые невыполненные вещи, которые необходимо сделать.

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"У человека всегда должен быть смысл – он работает, чтобы что?" – сказал он.

Напомним, что ранее Трухин обещал сложить мандат, "если того потребует ситуация и команда".

В то же время в партии "Слуга народа" подчеркнули, что законных оснований для лишения мандата нет и ждут, что он сам примет такое решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с министром внутренних дел.

В НАБУ заявили, что получили видео с места ДТП и уже провели первоочередные следственные действия в рамках расследования о возможной попытке дать взятку полицейским.

В то же время появилось расследование журналистов, в котором утверждается, что нардеп якобы контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады.