Готов сложить мандат: Трухин впервые высказался после публикации расследования по ДТП

Народный депутат Александр Трухин, которого 2 февраля исключили из партии "Слуга народа", заявил о готовности сложить мандат. Он впервые прокомментировал публикацию видео с ним с места ДТП, которое произошло еще в августе 2021 года.

Об этом политик заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". Трухин отметил, что готов принять такое решение, если его "будет требовать ситуация и команда".

"Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность", – отметил он.

Нардеп добавил, что "осознает свою политическую ответственность и понимает решение однопартийцев".

"Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП", – отметил Трухин.

Видео дня

Он также подчеркнул, что ему стыдно за свое поведение на месте аварии.

"В состоянии шока я наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии не повторил", – пояснил он, добавив, что хотел бы извиниться перед всем участниками ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с министром внутренних дел.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против Трухина.

В ГБР, которое расследует ДТП, сказали, что у них не было обнародованных материалов.

Напомним, что ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.