Трухин нужен всем: влияние 'серого кардинала' Рады после скандального ДТП только возросло. Видео

Народный депутат Александр Трухин, который в августе 2021 года совершил аварию с потерпевшими и был исключен из "Слуги народа", якобы контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады. Его влияние на коллег после скандального ДТП только увеличилось.

Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.Info. Как удалось выяснить журналистам, Трухин начал перенимать контроль над комитетом летом 2021 года, хотя официально является лишь одним из пяти заместителей главы комитета Юрия Аристова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В августе член комитета "слуга" Арсений Пушкаренко выразил недовольство работой Аристова и сказал, что в сентябре нужно "решать вопросы".

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Журналисты показали аудиозапись, на которой человек с голосом похожим на голос Трухина, озвучивает план, как наладить работу с министром финансов Сергеем Марченко. Он подговаривал коллег к переделу влияния в бюджетном комитете, а также отмечал, что министру нужно показать, что на самом деле контроль в нем имеет "группа Трухина". Запись была сделана на неформальной встрече части депутатов из комитета в офисе народного депутата Игоря Молотко.

"План" был реализован 21 сентября 2021 года. Тогда Аристов отказался задавать на голосовании кадровые вопросы и объявил перерыв. Но депутаты собрались без него и части коллег и изменили план на заседания. В тот день был сменен глава подкомитета по бюджетному кодексу – с человека Аристова "слуги народа" Юрия Кубита на близкого к Трухину "слугу" Арсения Пушкаренко.

Сменили также сопредседателя комиссии по соцэконому, занимающейся распределением денег на депутатские округа – Михаила Лабу заменили на "слугу народа" Анатолия Драбовского. А также назначили руководить группами по подготовке бюджета на 2022 год Александра Трухина и близкого к нему депутата "слуг" Елену Копанчук.

Как подчеркивают журналисты, влияние Трухина также распространяется на "слуг" Любовь Шпак, Дениса Германа и Ореста Саламаху. В целом, по подсчетам расследователей, нардеп влияет на около 20 своих коллег из 34 членов комитета.

Кроме того, источники журналистов отмечают, что после ДТП с участием Трухина и публичных выступлений руководства "Слуги народа" об исключении его из партии и фракции ситуация с влиянием нардепа не изменилась.

"Зачем это Трухину – доступ к министру финансов, контроль над бюджетным процессом, над депутатами и деньгами. Зачем это тем, кто для него присоединился – непосредственный доступ к разделению денег на округа, и как результат – куча пиар-фото с разными подвидами "гречек", которыми выигрываются выборы", – отмечают журналисты.

Напомним:

Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с министром внутренних дел.