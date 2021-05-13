Как Медведчук 'передал' крымское месторождение нефти и газа России и удастся ли его посадить: разбор схемы

Подозрение нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в попытках хищения и госизмене стало главной новостью последних дней. Главный же вопрос – чем закончится дело и возможно ли доказать его вину в суде – остается открытым.

Дело, судя по публичным заявлениям, строится на прослушке разговора Медведчука с представителем правительства РФ. Но без экспертизы голоса второй стороны легализовать запись в суде будет крайне сложно. А чтобы оценить масштабы убытка для Украины, нужны сведения от российской налоговой об уплаченных налогах и акцизах. Но, учитывая российских кумовьев Медведчука, смело можно предположить, что ни свидетелей, ни документов страна-агрессор не предоставит.

OBOZREVATEL проанализировал экономические составляющие обвинений Медведчука и разобрался, что именно ему приписывают и реально ли доказать его вину.

Политик вместе со своим однопартийцем и партнером Тарасом Козаком передали России всю "материальную и документальную базу" на украинское месторождение газа и нефти на Крымском шельфе, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова. За это они оба рискуют оказаться за решеткой (им инкриминируют хищение).

Украинскую компанию "Новые проекты", которая еще во времена президентства Виктора Януковича получила лицензию на добычу газа и нефти в крымском месторождении "Глубокое", переоформили в Москве. Действия Медведчука, как считают украинские силовики, нарушают ч.1 статьи 438 УКУ (попытка разграбления национальных ценностей на оккупированной территории). Санкция предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Юристы сходятся во мнении: прокуратуру ждет очень сложное дело, перспективы которого сомнительны. И вот почему:

практически невозможно оценить сумму ущерба, нет данных об уплаченных налогах и акцизах от налоговой РФ, непонятно, к какому ущербу привели действия Медведчука;

свидетели со стороны страны-агрессора на суд, вероятно, не явятся, а это затянет процесс на годы: по действующему процессуальному кодексу стороны должны лично явиться и дать свои показания;

доказать подлинность опубликованной записи прослушки разговора Медведчука с представителем правительства РФ будет крайне сложно без экспертизы голоса россиянина.

Генерал-лейтенант милиции в отставке, доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности Геннадий Москаль уверен: дело имеет все шансы развалиться в суде.

"Все эти записи, которые сливает СБУ в интернет, нужно легализовать. Само СБУ скидывает в интернет и поэтому с интернета показывает. Но если это писали негласно, или писали иностранные спецслужбы, это же нужно легализовать. А легализовать это можно только если было разрешение суда. А если его не было, суд это доказательство просто не примет во внимание", – пояснил Москаль.

Второй вопрос – должна быть экспертиза голосов. Вторая сторона, представитель правительства РФ, вероятно, от такой экспертизы откажется. Кроме того, фактически невозможно привлечь свидетелей со стороны РФ, получить данные от налоговой и оценить возможные масштабы ущерба.

"Нейтральный судья будет слушать обе стороны. Сторона защиты сразу же скажет: ваша честь, мы хотим, чтобы сторона обвинения привела в суд вот таких свидетелей. И уже на этом суд затянется до Японской Пасхи. Поверьте мне, перспектив у этого дела нет", – уверен Москаль.

Известный киевский адвокат Игорь Степанов придерживается другой позиции. По его словам, дело будет сложным и, возможно, затянется, однако теоретически привлечь политика к ответственности все-таки удастся. "То, что нельзя допросить участников дела с российской стороны, отобразится на качестве дела и увеличит сроки. Там же будут не только допросы, это все строится на основании документов. Большая их часть из открытых источников, есть базы, реестры. Чтобы понять и оценить перспективы, нужно посмотреть хотя бы подозрение, оно может вскоре появиться", – отметил Степанов.

Но учитывая, что лицензию на разработку месторождения украинская сторона отозвала только в марте 2021-го, ушлые юристы Медведчука вполне могут попытаться доказать, что компания действовала в рамках закона. А даже если это не так, связать политика с фирмой без прослушки – сверхзадача.

Отметим, помимо описанного эпизода, Медведчука также обвиняют в госизмене, передаче данных РФ. Подробнее об этом читайте здесь.

В 2016-м в России вспыхнул скандал: по личному распоряжению на тот момент премьера РФ Дмитрия Медведева никому неизвестной компании фактически с нулевыми финансовыми показателями "Новые проекты" выдали лицензию на добычу нефти и газа.

Тогда российские СМИ связывали фирму с приближенными к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу предпринимателю. И только в 2021-м СБУ опубликовали подтверждения того, что компания на самом деле принадлежит Виктору Медведчуку. Он лично лоббировал ее переоформление, общался с правительством РФ, искал новых собственников с российским паспортом.

"Новые проекты" – единственная компания с украинскими корнями, которая имела лицензию в Крыму и после захвата Россией переоформила документы.

Компания Медведчука получила лицензию еще в 2012-м, и только в 2021-м в Украине решили ее отозвать (в аккурат накануне громкого заявления силовиков). До этого же, в течение 5 лет, "Новые проекты" фактически легально пользовались украинскими месторождениями в Черном море.

В России компанию Медведчука оформили на некого Антона Дорноступа. Как следует из опубликованных СБУ разговоров нардепа от ОПЗЖ с российскими чиновниками, "владельца" искали в спешке, главный критерий – наличие паспорта гражданина РФ. Дорноступ раньше занимался торговлей мяса и за несколько дней получил нефтегазовый бизнес. Разумеется, только на бумаге.

Дорноступ также недолгое время был руководителем "Русвелл" (услуги в области добычи нефти и газа), однако сейчас официально к компании отношения не имеет. Тогда нее владела АО "Инвестиционная нефтесервисная компания". Ее гендиректор – Анатолий Пак. Его отец Валерий – директор "материнской" для всех нефтяных структур компании (ООО "Юг Энерго") Оксаны Марченко (жена Медведчука, данные из декларации).

То есть украинскую компанию переоформили на российскую и собственником "назначили" менеджера, который связан с бизнесом семьи Медведчука. И это только капля в море полупрозрачного бизнеса политика.

Судя по данным из реестров, в "Группе Медведчука" находится около 129 компаний. Все они связаны либо с его супругой Оксаной Марченко, либо с его братом Сергеем Медведчуком. В современном мире практически невозможно скрыть имущество, компании, недвижимость. К примеру, OBOZREVATEL легко удалось найти незадекларированную яхту политика, которая стоит несколько миллиардов гривен. А вот украинские силовики до сих пор этого не сделали.

Виктор Медведчук имеет отношение к компаниям, которые занимаются производством продуктов питания, у него есть недвижимость по всей стране. Только на его супругу, согласно данным из реестров, официально оформлено несколько десятков компаний. И чтобы раскрыть их деятельность, нужно только желание.

К примеру, в декларации Медведчука нет 93-метровой Royal Romance стоимостью около 200 млн долларов. Вместо этого он указал относительно скромную маломерную моторную яхту Азимут 43. Согласно данным портала superyachtfan, Royal Romance принадлежит Медведчуку и сейчас находится в Хорватии, там же, где и была его супруга Оксана Марченко.

В то же время НАПК, которая должна проверять декларации, по какой-то причине такое нарушение не замечает. Также как и украинские силовики с 2015-го не замечали тот факт, что Медведчук переоформил украинскую компанию, которая вместе с лицензией на добычу газа и нефти попала под юрисдикцию РФ.

OBOZREVATEL продолжит следить за развитием ситуации и вскоре подробно расскажет о бизнесе и имуществе Медведчука в Крыму.