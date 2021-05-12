'Люди в черном' помешали эвакуатору забрать авто Медведчука. Видео

Группа мужчин в черной одежде мешали эвакуатору забрать автомобиль нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, что находился у дома по адресу: Киев, улица Монтажников.

Об этом сообщает "Громадське". Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 11 мая. Группа неизвестных мужчин, около 20 человек, представились соседями.

Отмечается, что авто политика стояло на дороге, но "соседи" сказали, что сейчас отгонят ее. После этого мужчины остались дежурить под домом.

Напомним, что 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Также 11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

До будинку Медведчука прибули люди у чорному. Представилися сусідами й небайдужими громадянами. Заважали евакуатору забрати автівку лідера ОПЗЖ pic.twitter.com/qpkEoov23W — hromadske (@HromadskeUA) May 11, 2021

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