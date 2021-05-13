Почему Медведчука не задержали, обвинив в государственной измене? Пояснение юристов

В четверг, 13 мая, Печерский суд Киева изберет меру пресечения нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, который подозревается в госизмене. Прокуратура будет требовать залог в более чем 300 млн грн, а вот нардепы из ОПЗЖ заявили о готовности взять коллегу на поруки.

В комментарии OBOZREVATEL юрист Злата Симоненко оценила размер залога и объяснила, почему подозреваемого в государственной измене не задержали сразу. По ее словам, оценить, правильной или нет была квалификация, можно только ознакомившись с материалами дела, а их сейчас в открытом доступе нет.

"В соответствии с УПК нет обязанности сразу задержать. Это решение в каждом случае принимает следователь и прокурор. Статья 208 УПК регламентирует, что задержание происходит сразу после совершения преступления, а если преступление выявлено после, то обязанности сразу задерживать нет", – пояснила юрист.

Поэтому даже после публичного объявления, что Медведчук подозревается в госизмене, его не задержали. Он свободно передвигается, общается с прессой и дает комментарии. Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что 40 депутатов готовы взять Медведчука на поруки, а позже появилась информация, что на это готова пойти вся фракция (44 человека). Хотя, по словам Симоненко, "в соответствии с УПК все преступления, совершаемые против основ национальной безопасности, не предусматривают личной поруки".

"Но суд вправе не определять залог в таких преступлениях. Поэтому здесь уже на усмотрение суда будет решаться, определять или не определять залог, или другую меру пресечения. Это не то что обязанность держать его под стражей, а это уже суд принимает решение избирать или нет другую альтернативную меру пресечения", – сказала юрист.

Прокуратура же потребует арест или внесение залога в сумме 300 млн 930 грн. В судебной практике это один из крупнейших залогов, но юрист уверяет – для кого-то это может быть немного.

"Чтобы определить, какой должен быть размер залога, учитывается много факторов. Во-первых, проверяется доход лица и последствия, как этот залог будет способствовать выполнению условий меры пресечения. Для кого-то 30 тыс. грн может быть большой залог, а для кого-то 300 млн грн – это небольшой залог. Не знаю, насколько это большая или маленькая сумма непосредственно к определенному подозреваемому, но из судебной практики это достаточно большой размер залога", – добавила юрист.

Напомним, подозрение двум народным депутатам, Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, подписали во вторник, 11 мая. В сообщении генерального прокурора Ирины Венедиктовой говорилось, что они подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

В общем политиков подозревают в:

признании российской оккупации Крыма;

содействии и непосредственном участии в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

попытке стать правопреемником украинской собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрытии сведений, содержащих гостайну;

создании "армии информационных клоунов" для собственных антиукраинских интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая Медведчук побывал в Офисе генпрокурора и получил подозрение в государственной измене. Он утверждает, что документ вручили якобы с нарушением законной процедуры.