Судьба Разумкова, второй срок и встреча с Путиным: главное из брифинга Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о втором сроке его президентства до сих пор открыт. В то же время выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате и объяснил, почему такие переговоры не поддерживают в Кремле.

Мыслями на эти и другие темы гарант поделился во время общения с представителями медиа 3 октября, после заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце. OBOZREVATEL собрал главные тезисы с брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Зеленский отметил, что пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты на второй срок. Ранее он объяснял, что намерен реализовать все свои предвыборные обещания до завершения этой каденции.

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Украинский лидер подчеркнул, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже не является членом "Слуги народа", однако в партии монобольшинства к нему осталось множество вопросов. По его словам, политик "пошел другим путем", хотя должен был поддерживать фракцию и инициативы ее представителей.

Зеленский уточнил, что "слуги народа" проведут отдельное заседание, чтобы определиться с возможным кандидатом на должность главы ВРУ.

"Касательно вопроса о Руслане Стефанчуке (первый вице-спикер Рады. – Ред.). Обязательно фракция будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, закон, решение, мы договаривались, что все поддерживаем", – сказал президент.

А комментируя информацию о том, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко может занять должность вице-спикера парламента, он отметил, что впервые об этом слышит.

"Может депутаты обсуждают. Я не все знаю, что обсуждает партия "Слуга народа", скажу вам откровенно", – добавил гарант.

По мнению Зеленского, его встреча с главой страны-агрессора Владимиром Путиным могла бы стать достаточно предметной. Сам он готов к переговорам в "нормандском формате" или тет-а-тет. В то же время понимает, что в окружении российского лидера на это не согласятся, поскольку "это может принести неожиданный результат".

"Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретном плане. Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен", – уточнил президент.

По словам Зеленского, он собирается добиваться возвращения в Украину главы Нацсовета реформ Михаила Саакашвили, которого арестовали в Грузии. Гарант напомнил, что у политика есть украинское гражданство.

"Я как президент занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. И все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, разговоров между нашими кабинетами министров, премьеров, мы все будем этим заниматься", – заверил гарант.

Президент заявил, что не собирается прогнозировать подготовку и принятие проекта закона о внесении поправок в Конституцию Украины. В частности тех, которые касаются изменения формы правления в стране на президентскую республику.

"Президентскую республику я не собираюсь делать", – сказал Зеленский, при этом опровергнув тезис о том, что власть в Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в Офисе президента.

По мнению украинского лидера, принятый закон о статусе олигархов укрепляет в стране "стену, которая сможет противостоять влиянию финансовых групп на парламент". Зеленский прокомментировал высказывания журналиста о "моновласти", которая сейчас есть у президента и его партии.

"О концентрации власти, я действительно считаю, что это немного искусственная история. У нас монобольшинство, это аналог коалиции, это наша возможность... Все, что у нас есть, это у нас и было, ничего больше. Но и меньшей власти не может быть, потому что она такая. Нам это все предоставил народ Украины своим голосованием, своей поддержкой", – ответил гарант.

Он добавил, что, наоборот, изначально во фракции "Слуги народа" было больше депутатов. Потом, из-за "неправильных шагов", некоторые люди вышли, а затем начались влияния различных финансовых групп на весь парламент.

"Самой мощной стеной для этого влияния осталась партия "Слуга народа". Я сейчас укрепляю эту стену такими законодательными инициативами как закон об олигархах. Я защищаю государственность нашей страны, эту возможность мне предоставил народ", – подчеркнул президент.

Зеленский считает, что Совет национальной безопасности и обороны выполняет одну из важных задач в Украине – "ставит на место предателей государства". Он считает, что до его президентства все говорили, что СНБО – это "кладбище".

"И здесь заработал орган, который выглядит достаточно мощным. Выглядит так: "А что они себе позволяют?". На место ставим предателей государства. Вот, что они себе позволяют. Не правильно это? Нет вопросов. Будет после меня по-другому, а после меня точно будет", – высказался президент.

Украинский лидер заявил, что имеет определенную информацию о нападении на его первого помощника Сергея Шефира. Гарант уверен, что нападавших найдут. По его словам, многих уже вызвали в правоохранительные органы по этому делу.

"Я считаю, что исполнителей найдут. Не могу говорить о заказчиках, идет следствие. Многих вызывали, людей с очень известными именами, с кем Сергей общался, кого-то знал, кого-то подозревают", – подытожил Зеленский.

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