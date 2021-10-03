'Отец года' и 'Пчелы против меда': на съезде в Трускавце 'слугам' раздали награды. Фото и видео

В субботу вечером, 2 октября, двухдневный съезд фракции "Слуга народа" в Трускавце подошел к концу. Народные избранники получили награды в 16 номинациях, а глава группы Давид Арахамия выступил на мероприятии как DJ David Braun.

Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук. Она назвала имена нардепов-победителей и опубликовала фото и видео с места события (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Награды в рамках премии "Слугам по заслугам":

"Ответственность года" – Игорь Копытин (не пропустил ни одного заседания ВР).

"Шаолинь года" – Николай Сольский (нардеп, который провел за трибуной парламента больше всего времени).

Видео дня

"Настойчивость года" – Галина Третьякова (не оставляла свои позиции, несмотря на хейт).

"Евроинтегратор года" – Мария Мезенцева.

"Децентрализатор года" – Виталий Безгин.

"Красная кнопка года" – Людмила Буймистер (за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты).

"Отец года" – Павел Сушко (заботится о детях с особыми потребностями).

"Инвест-няня года" – Галина Янченко (председатель ВСК по защите инвесторов).

"Пчелы против меда" – Анастасия Радина (за наиболее "болезненные" для депутатов законы).

"Количество и качество" – Даниил Гетманцев (председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ).

После награждения Арахамия исполнил ди-джейский сет, закрыв таким образом "Большую фракцию". Он разогревал толпу, а присутствующие охотно танцевали под музыку и снимали все на телефон.

В завершение вечера "слуги" провели еще и благотворительный аукцион для обеспечения потребностей тяжелобольных детей. На нем продали четыре худи (кофты) DJ David Braun. Покупателями стали Андрей Холодов (22 000 грн), Андрей Клочко (20 000 грн), Александр Санченко (13 000 грн) и Андрей Богданец (10 000 грн).

Напомним, что поздно вечером на съезд прибыла телеведущая Екатерина Осадчая. Стало известно, что для парламентариев организовали "подведение итогов" заседания в полушутливом формате. Журналистов на мероприятие не пригласили.

Мы следили за событиями второго дня собрания в Трускавце. Все детали съезда вы найдете по ссылке.

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