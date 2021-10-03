Зеленский – о встрече с Путиным: может принести неожиданный результат
Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным шагом его возможную встречу с главой России Владимиром Путиным. По его словам, он готов к переговорам, даже в формате тет-а-тет.
Об этом гарант сказал в общении с журналистами на выездном заседании фракции "Слуга народа" 3 октября. Брифинг транслировался онлайн на Facebook-странице партии.
"Это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной", – заявил Зеленский.
Он добавил, что российская сторона и окружение президента РФ, конечно, не хотят, чтобы их лидер проводил эту встречу с украинским коллегой именно в таком формате. По мнению гаранта, потому, что это "может принести неожиданный результат".
"Но я готов к встрече в "нормандском формате", я готов к любой встрече сегодня в принципе", – добавил Зеленский.
Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что встреча Зеленского с Путиным может состояться в конце 2021-го или в начале 2022 года. Отмечалось, что Москва не хочет на них поднимать тему оккупации полуострова Крым и Донбасса. Однако украинская сторона считает, что переговоры возможны по всем вопросам, поскольку Кремль "уже торгуется о повестке дня".
Как сообщал OBOZREVATEL:
пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал главный вопрос, который Зеленский хочет обсудить с Путиным. Однако в Кремле против такого порядка переговоров.
В частности, спикер главы РФ сказал, что Путин давно готов к встрече с украинским коллегой Зеленским. В то же время процесс подготовки находится в тупике якобы по вине Украины.