Зеленский – о встрече с Путиным: может принести неожиданный результат

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным шагом его возможную встречу с главой России Владимиром Путиным. По его словам, он готов к переговорам, даже в формате тет-а-тет.

Об этом гарант сказал в общении с журналистами на выездном заседании фракции "Слуга народа" 3 октября. Брифинг транслировался онлайн на Facebook-странице партии.

"Это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной", – заявил Зеленский.

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Он добавил, что российская сторона и окружение президента РФ, конечно, не хотят, чтобы их лидер проводил эту встречу с украинским коллегой именно в таком формате. По мнению гаранта, потому, что это "может принести неожиданный результат".

"Но я готов к встрече в "нормандском формате", я готов к любой встрече сегодня в принципе", – добавил Зеленский.

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что встреча Зеленского с Путиным может состояться в конце 2021-го или в начале 2022 года. Отмечалось, что Москва не хочет на них поднимать тему оккупации полуострова Крым и Донбасса. Однако украинская сторона считает, что переговоры возможны по всем вопросам, поскольку Кремль "уже торгуется о повестке дня".

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