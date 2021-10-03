Зеленский рассказал о вопросах к Разумкову и высказался о втором президентском сроке. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решение относительно того, будет ли он идти на второй срок. Ранее он говорил, что хочет выполнить все свои предвыборные обещания.

Высказался он также и про спикера ВР Дмитрия Разумкова, отметив, что к нему у членов партии "Слуга народа" много вопросов. Такие заявления глава государства сделал во время брифинга, который транслировали на странице "СН" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Раньше президент говорил о том, что он намерен выполнить все, что обещал, до окончания каденции. На выездном заседании фракции "Слуга народа" он объяснил, что вопрос второго президентского срока остается открытым.

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"Я хочу успеть сделать все, что обещал. Но это не значит, что если я это успею сделать за 4,5 года, то я за полгода до конца каденции уйду. Нет, я поработаю", – ранее Зеленский говорил так.

Тогда гарант отмечал, что решение о его втором сроке будет принимать народ Украины.

Глава государства сказал, что сейчас Дмитрий Разумков уже не является частью команды "Слуги народа". При этом к нему есть "миллионы вопросов".

Зеленский объяснил, что глава Верховной Рады пошел "другим путем", хотя должен был поддерживать позицию партии относительно борьбы с олигархами и санкций.

Напомним: на съезде фракции "Слуга народа" в Трускавце приняли решение с понедельника, 4 октября, начать процедуру отзыва председателя ВР Разумкова с должности. Для этого собрали около 180 подписей "слуг".

На встрече присутствовал и Владимир Зеленский. Он заявил, что самой большой ошибкой Разумкова стали именно его политические взгляды.

Кроме того, президент отметил, что партия "Слуга народа" "еще маленькая", но при этом остается на первом месте. Он также поставил оценки и себе, и "слугам" за два года работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков напомнил об обещании Владимира Зеленского идти в президенты только на один срок. По его мнению, правильно будет именно так и поступить.