Как выглядит тюрьма, в которую отправили Михеила Саакашвили. Фото

Бывший президент Грузии, ныне глава Национального совета реформ в Украине Михеил Саакашвили продолжает находится в заключении на родине. Там политик объявил голодовку.

Исправительное учреждение, куда его отправили, расположена в городе Рустави. Фото сделал украинский фотограф Ян Доброносов для издания "Телеграф" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Речь идет о тюрьме №12, что в 30 километрах от грузинской столицы. Сюда начали сажать совершивших преступления экс-чиновников или политиков после того, как весной 2020 года в Тбилиси закрылась специальная для этого "матросовская тюрьма".

Видео дня

Саакашвили поместили в Руставское исправительное учреждение после задержания 1 октября накануне местных выборов в Грузии.

В тот день он только приехал на родину, по его словам, чтобы поддержать народ. На видео политик призывал грузин не бояться и идти голосовать.

Сам же Саакашвили прогнозировал, что его могут задержать. Когда политика уводили в наручниках в тюрьму, он улыбался. Позже он объявил голодовку в тюрьме.

Кандидат в мэры Кутаиси от политсилы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе подчеркнула, что он приехал на родину, чтобы защитить голоса грузин. По ее словам, политика вскоре должны были освободить.

Напомним: Михеил Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну.

В отношении политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был осужден заочно. В 2015-м Саакашвили лишился грузинского гражданства и почти шесть лет является гражданином Украины.

Саакашвили был объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Грузии Центральная избирательная комиссия обнародовала первые результаты голосования на местных выборах 2 октября. Согласно им, в пяти крупных городах, в частности Тбилиси и Рустави, ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов для победы. Там будет назначен второй тур выборов мэров.