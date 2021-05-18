Степанов дал первый комментарий после своего увольнения
Уволенный 18 мая Верховной Радой министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что желание премьера Дениса Шмыгаля снять его с должности ему "не понятно". Что касается состояния медицины в Украине, то ее системно уничтожали 30 лет.
Соответствующие заявления вечером во вторник, 18 мая, после своего увольнения Степанов сделал в эфире программы "Хард с Влащенко". Трансляция велась в частности на YouTube-канале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мне непонятно это желание, потому что, мне кажется, когда ты работаешь в команде (а Кабинет министров – это именно команда), то если существуют абсолютно конкретные замечания – претензии по работе, по стилю работы либо по чем-то еще – то, наверное, они высказываются в процессе работы", – отметил Степанов.
Он признал, что не раз был достаточно эмоциональным на совещаниях, "но все максимально корректно".
"Но когда речь шла о деньгах на медицину – я был бескомпромиссным", – отметил уволенный глава Минздрава.
О ситуации, в которой находится украинская медицина, Степанов "сразу честно говорил".
"Это касается огромного количества вещей. У нас с медоборудованием беда. Если взять средний европейский показатель количества на млн населения – в 10 раз меньше", – пояснил чиновник.
Предлагаем посмотреть фрагмент программы:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
18 мая в Раде 292 голосами уволили Степанова с должности министра здравоохранения. Единогласного решения не было.
О том, что премьер-министр Украины Шмыгаль подал представление об отставке Степанова в парламент, стало известно 14 мая.
Заменить чиновника может главный санврач страны Виктор Ляшко. Эту кандидатуру подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, анонсировав новые кадровые изменения.
Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская ранее критиковала возможное увольнение министра здравоохранения.
Кроме того, парламент 18 мая уволил министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.