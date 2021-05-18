Степанов дал первый комментарий после своего увольнения

Уволенный 18 мая Верховной Радой министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что желание премьера Дениса Шмыгаля снять его с должности ему "не понятно". Что касается состояния медицины в Украине, то ее системно уничтожали 30 лет.

Соответствующие заявления вечером во вторник, 18 мая, после своего увольнения Степанов сделал в эфире программы "Хард с Влащенко". Трансляция велась в частности на YouTube-канале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне непонятно это желание, потому что, мне кажется, когда ты работаешь в команде (а Кабинет министров – это именно команда), то если существуют абсолютно конкретные замечания – претензии по работе, по стилю работы либо по чем-то еще – то, наверное, они высказываются в процессе работы", – отметил Степанов.

Он признал, что не раз был достаточно эмоциональным на совещаниях, "но все максимально корректно".

"Но когда речь шла о деньгах на медицину – я был бескомпромиссным", – отметил уволенный глава Минздрава.

О ситуации, в которой находится украинская медицина, Степанов "сразу честно говорил".

"Это касается огромного количества вещей. У нас с медоборудованием беда. Если взять средний европейский показатель количества на млн населения – в 10 раз меньше", – пояснил чиновник.

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