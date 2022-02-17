США получили ответ от России в рамках диалога по безопасности

Соединенные Штаты получили ответ по так называемым гарантиям безопасности от России после того, как три недели назад Вашингтон передал Кремлю свой письменный документ. Ответ был передан послу США в России Джону Джозефу Салливану.

Об этом заявил в четверг, 17 февраля, высокопоставленный чиновник Госдепартамента, сообщает американский телеканал CNN. Президент США Джо Байден пока не ознакомился с ответом РФ на американские предложения.

"Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был доставлен сегодня послу Салливану в Москве", — сказал чиновник.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг заявил, что Москва направит сегодня свой ответ США по гарантиям безопасности после встречи с его итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Лавров сказал, что Кремль также обнародует письмо, но на данный момент сайт российского Министерства иностранных дел недоступен. Вероятно, портал не выдержал наплыва посетителей.

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Тем временем, российские СМИ уже обнародовали документ. В ответе, в частности, говорится, что Америка якобы не дала ответа по всем ключевым предложениям Кремля, в том числе, касательно отказа от расширения НАТО, создания баз на территории бывших Советских республик и отзыва "бухарестской формулы".

Россияне также утверждают, что Вашингтон якобы игнорирует "красные линии", а также право России на их защиту.

В очередной раз в Кремле заявили и о том, что Киев должен выполнять Минские соглашения. Там также требуют, чтоб партнеры прекратили поставки оружия Украине и вывезли уже поставленное. Кроме того, россияне хотят отзыва всех западных инструкторов и отказа НАТО от учений с Украиной.

Также Россия настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики.

Напомним, 17 декабря 2021 года Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали не принимать в Альянс государства, ранее входившие в СССР, в том числе и Украину. В частности, в документе указано, что США не должны создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР и не являющихся членами НАТО.

Также ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сказано, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин мог лично просить президента России Владимира Путина не вторгаться в Украину до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.

Аргументировалось тем, что правитель КНР выделил миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать миру статус сверхдержавы, и последнее, что нужно Си, это чтобы Путин омрачил важный момент для Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой.

При этом Китай поддержал гарантии безопасности, выдвинутые Россией США и странам НАТО. Страна "с пониманием отнеслась" к соответствующим предложениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 января посол США в России Джон Салливан привез письменный ответ Вашингтона касательно требований Москвы о "гарантиях" нерасширения НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что ответ полностью скоординирован с Украиной и другими европейскими союзниками;