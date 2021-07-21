США и Германия договорились по 'Северному потоку-2': Нуланд озвучила важнейшие для Украины пункты

Соединенные Штаты и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный поток-2". По новому соглашению, Германия обязуется инициировать санкции против России, если Кремль будет использовать газопровод, как оружие, или прибегнет к новой агрессии против Украины.

Об этом в среду, 21 июля, заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, сообщило издание Nationalpost. Такое заявление Нуланд сделала в ходе слушаний в Сенате США и пообещала, что Госдеп позже обнародует Совместное заявление США и Германии о соглашении по "Nord Stream 2".

Заместитель госсекретаря отметила, что заявление будет включать большое количество пунктов. Поэтому она в первую очередь решила процитировать тот, который, по ее словам, является особенно важным для Украины и касается коллективной ответственности.

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"Если Россия будет пытаться использовать энергию как оружие или оказывать дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет принимать меры на национальном уровне и потребует эффективных мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения российских экспортных возможностей в Европу в энергетическом секторе", – сказала Нуланд.

Она также добавила, что Германия будет добиваться продления соглашения на 10 лет о транзите российского газа через территорию Украины.

"Еще один аспект этого согласования – это поддержка расширения договоренностей между РФ и Украиной о транзите. Как вы знаете, его срок действия заканчивается в 2024 году. Мы будем добиваться, используя рычаги влияния, чтобы его продлили на 10 лет ", – сказала Нуланд.

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