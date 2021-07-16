Меркель выступила с заявлением по 'Северному потоку-2' и Украине после встречи с Байденом

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что "Северный поток-2" не означает замену транзита газа через Украину. В то же время она обратила внимание, что позиции ее страны и США расходятся в этом вопросе.

С таким заявлением Меркель выступила на брифинге 15 июля после встречи с американским президентом Джо Байденом. Трансляцию вел телеканал NBC (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также канцлер Германии допустила, что ЕС может применить меры против России, если обязательства по транзиту газа через Украину будут нарушены.

Видео дня

Меркель добавила, что обе страны рассмотрят способы для предотвращения ущерба Украине в случае завершения строительства российского газопровода.

В свою очередь Байден прокомментировал отмену санкций в отношении участников "Северного потока-2".

"Когда я стал президентом, строительство было завершено на 90%. Поэтому вводить ограничения не имело смысла", – сказал американский лидер.

Он подчеркнул: его позиция касательно СП-2 давно известна. ФРГ и США в то же время "абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угроз против своих соседей".

Также американский глава заявил, что страны едины в защите союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со РФ.

Напомним, что 15 июля в США состоялись переговоры между Байденом и Меркель. Американский лидер назвал канцлера Германии "большим другом" для него и его страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию встретился с Меркель. Тогда он сказал, что "Северный поток-2" необходимо обсуждать в рамках "нормандского формата". Меркель в свою очередь подчеркнула необходимость обеспечить транзит газа через Украину в случае запуска газопровода.