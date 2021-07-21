Ермак – советнику Госдепа: 'Северный поток-2' – это геополитическое оружие против Украины и Европы

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с советником Государственного департамента США Дереком Шолле во время визита последнего в Киев. Стороны среди прочего затронули вопрос "Северного потока-2".

Об этом сообщается на сайте ОП. В пресс-релизе отмечено, что Ермак назвал газопровод геополитическим оружием России против Украины и Европы.

"Северный поток-2" является геополитическим оружием России, которое непременно будет использовано против Украины и Европы", – сказал он.

Ермак и Шолле обсуждали последствия завершения строительства российского газопровода для энергетической безопасности Украины.

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Советник Госдепа заявил, что тесное сотрудничество Киева и Вашингтона во вопросу энергетической безопасности является важным.

Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе, переговоры в "нормандском формате" и угрозы на украинской границе со стороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL, США официально объявили о достижении соглашения с Германией насчет "Северного потока-2". Одним из пунктов соглашения между странами является обязательство Германии применить санкции против России, если газопровод будет использоваться как оружие против Украины.

Также Берлин намерен добиваться продления соглашения о транзите российского газа через территорию Украины на 10 лет.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель обсудила ситуацию с газопроводом с президентом России Владимиром Путиным.