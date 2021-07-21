Меркель обсудила с Путиным 'Северный поток-2' и войну на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор 21 июля. Они обсудили "Северный поток-2" и реализацию минских соглашений по Донбассу.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ. Также стороны затронули вопрос транзита газа через Украину.

"Разговор касался выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также энергетические вопросы транзита газа через Украину и газопровод "Северный поток-2", – сказано в сообщении.

Беседа Меркель и Путина состоялась после того, как между США и Германией было достигнуто соглашение вокруг российского газопровода.

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Одним из пунктов соглашения между странами является обязательство Германии применить санкции против России, если "Северный поток-2" будет использоваться как оружие против Украины.

Также Берлин намерен добиваться продления соглашения о транзите российского газа через территорию Украины на 10 лет.

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