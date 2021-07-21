В России заявили, что не приемлют 'диктата' по транзиту газа через Украину

В России отреагировали на соглашение между США и Германией о "Северном потоке-2". Там говорят, что не приемлют "диктата".

С таким заявлением выступил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий, слова которого приводит "MK". В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что переговоры по данной теме носят коммерческий характер.

Так, Слуцкий вдруг вспомнил о суверенности и назвал пункт соглашения, в котором Германия намерена добиваться, чтобы транзит газа через Украины был продлен на 10 лет, – "диктатом".

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"Мы – суверенное государство, которое не приемлет диктата извне, тем более в вопросах экономики. Из этого и будем исходить", – сказал он.

В то же время глава комитета подчеркнул, что Россия якобы не намерена отказываться от транзита через Украину из-за запуска "Северного потока-2".

Тем временем Песков добавил: такие переговоры не ведут президенты, поскольку они являются коммерческими. Так он ответил на вопрос о том, планирует ли Путин обсудить эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и Германия достигли соглашения вокруг о достижении соглашения с Германией насчет "Северного потока-2".

Документ предусматривает обязательство Германии применить санкции против России, если газопровод будет использоваться как оружие против Украины.

Также Берлин обещает добиваться, чтобы соглашение о транзите российского газа через Украину продлили на 10 лет.