Инвестиции до $1,7 млрд и помощь с Донбассом: раскрыты детали соглашения США и Германии по 'Северному потоку-2'

Раскрыты подробности соглашения между Германией и США вокруг строительства российского газопровода "Северный поток-2". Согласно документу, Украина получит более 200 миллионов евро помощи, а также будут активизированы усилия Берлина в рамках "нормандского формата".

Совместное заявление двух стран было обнародовано 21 июля вечером. Его текст приводится на сайте МИД Германии.

Согласно документу, Берлин направит более 200 миллионов евро Киеву в качестве дополнительной помощи.

Около 70 млн евро пойдет на проекты в сфере энергетики, в частности, на развитие возобновляемых источников энергии и увеличение энергетической эффективности.

Также создадут фонд в размере не менее миллиарда долларов для инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности. Первый взнос в размере 175 млн долларов поступит от Германии, затем страна обещает в работать над увеличением поступлений в него.

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В то же время Берлин обязуется добиться договоренностей в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 млрд долларов. Сделать это должны до 2027 года.

"Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины, Центральной и Восточной Европы, в частности, поддерживаем ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС", – сказано в заявлении.

Кроме того, Германия должна активизировать свои усилия в рамках "нормандского формата" для выполнения Минских соглашений и достижения мира на Донбассе.

Также, как уже объявила американская сторона, Берлин будет принимать санкционные меры против России и призывать к ним ЕС, если Москва решит использовать "Северный поток-2" для агрессии; будет всячески способствовать продлению соглашения о транзите газа через Украину после 2024 года. Переговоры по последнему пункту должны начаться не позднее 1 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина после заявления о соглашении между США и Германией инициировала консультации с Берлином и Брюсселем, а также направила им соответствующую ноту.

Кроме того, Киев и Варшава намерены и дальше противодействовать запуску газопровода, а перечисленные в соглашении меры назвали недостаточными.