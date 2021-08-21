Провайдеры заблокировали сайт 'Страны', издание перешло на новый адрес

Украинские интернет-провайдеры начали блокировать доступ к сайту издания "Страна". Это началось сразу после того, как его главный редактор Игорь Гужва вместе с супругой попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как сообщили в Telegram-канале данного СМИ, домен сайта в зоне ua заблокировали еще вчера вечером, 20 августа. Однако издание успели перенести на новый домен strana.news, на данный момент он продолжает работу.

Сотрудников "Страны" возмутил такой ход событий, так как решение СНБО пока не подкреплено указом главы государства. При этом, по данным источников издания в Офисе президента, сайт якобы приказал максимально быстро заблокировать сам Владимир Зеленский.

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"Долго ли он (новый сайт "Страны" – Ред.) будет открыт еще в Украине – трудно сказать. В любой момент его также могут заблокировать через провайдеров", – отметили в "Стране"

В случае блокировки и нового домена, на сайт по-прежнему смогут зайти пользователи из других стран, заявили в издании. Доступ к нему также будут открывать технологии VPN (приложения, которые подключают компьютер или телефон к удаленному серверу и делают человека "иностранным пользователем").

Как сообщал OBOZREVATEL, против главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы ввели санкции СНБО 20 августа. Вместе с ними в перечне лиц, попавших под ограничения, оказалась и его жена Галина Солнцева.

Отметим, что на женщину зарегистрировано ООО "Ласмак", которому в свою очередь принадлежит "Страна". Это значит, что данный ресурс должен быть закрыт.