В Киеве уничтожили еще одно историческое здание в центре города. Видео

В Киеве в пятницу, 20 августа, на улице Обсерваторной, 6 строительная техника уничтожила историческое здание "дом Барбана". Инцидент произошел около 5:00.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил активист Олег Симороз. Здание находилось в Шевченковском районе столицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На улице Обсерваторной, 6 застройщик в 5:00 под прикрытием 30 титушок загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века", – говорится в сообщении.

Видео дня

На размещенном видео можно увидеть, как строительная техника разрушает стены и крышу исторического здания.

В пресс-службе полиции Киева отметили, что следователи направили в Шевченковский районный суд столицы ходатайство. В нем они попросили наложить арест на здание с запретом что-либо с ним делать. Также открыто уголовное производство по факту самоуправства.

Также в полиции уточнили, что 19 августа во время акции протеста на улице Обсерваторной, 6 некоторые его участники начали нарушать правопорядок.

"Работники полиции предупредили их о нарушениях, однако они не отреагировали на замечания и законные требования полицейских. Правоохранители доставили двух мужчин в Шевченковский управления полиции и составили на них админпротоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному требованию правоохранителя", – уточнили в пресс-службе.

Согласно информации портала "Культурное наследие Киева", адресные справочники, изданные 1900-1905 pp., называют владельцем усадьбы титулярного советника Александра Андреевича Барбана.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве произошел скандал вокруг исторического здания на улице Симона Петлюры, 29. Застройщик уничтожил старинное сооружение, а прокуратура открыла уголовное производство.