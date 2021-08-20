"Черкассыгаз" вернут в госсобственность – решение СНБО

В государственную собственность Украины будет возвращено предприятие "Черкассыгаз", связанное с окружением олигарха Дмитрия Фирташа. Решение касательно компании принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 20 августа.

После заседания в ходе брифинга, который транслировался на YouTube-канале ведомства, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что доклад по "Черкассыгазу" представил министр энергетики Герман Галущенко. Также о ситуации отчитался глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

"Было принято протокольное поручение, касающееся возврата этого предприятия в госсобственность", – сказал Данилов.

По его словам, "Черкассыгаз" перешло в частную собственность с нарушениями и "мошенническими манипуляциями".

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Контрольный пакет акций АО "Черкассыгаз" необходимо вернуть государству, возместить нанесенные убытки, а также установить виновных в незаконной приватизации, отметил секретарь СНБО.

Кабинету министров Украины и другим уполномоченным органам дали месяц на проверку обстоятельств случившегося.

Добавим, "Черкассыгаз" связывают с бизнесменами Игорем Ворониным и Юрием Величком, которые находились на руководящих должностях в структурах Фирташа.

О том, что пакет акций предприятия, принадлежащий государственному "Нафтогазу", сократился с 51 до всего 9,97%, стало известно еще в декабре 2012 года.

Напомним, ранее суд вернул государству Запорожский титаново-магниевый комбинат Фирташа, а Госгеонедра лишила Group DF, принадлежащую oлигарху, cпецразрешeния на пользoвание нeдрами Селищанским меcторождением титaновых руд.

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