СНБО расширил санкции против контрабандистов: кто попал под ограничения

Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 июля решил расширить санкционный список контрабандистов. В него попали двое украинцев и немец.

Также ограничительные меры затронули 24 компании, которые связаны с новыми фигурантами. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он уточнил, что на этот раз списки формировались не Службой безопасности, а Министерством внутренних дел.

Так, под санкции попали три физических лица:

Александр Акст – гражданин Германии, 1986 года рождения,

Валерий Фальковский – гражданин Украины, 1974 года рождения,

Владислав Студенец – гражданин Украины, 1984 года рождения.

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Также ограничительные меры введены против 24 компаний. Все они, по словам секретаря СНБО, аффилированы с указанными выше лицами.

Данилов добавил, что борьба с контрабандистами еще не завершена и компетентные органы в дальнейшем будут отслеживать их деятельность.

Отметим, что решение о санкциях еще должен ввести в действие президент Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО провел новое заседание, которое в этот раз состоялось не в Киеве, а в Краматорске Донецкой области.

На нем кроме санкций рассматривались вопросы энергорынка Украины, тарифов. Встреча продлилась почти в два раза дольше обычного. Все подробности о ней – читайте в нашем материале.

Также Совет утвердил стратегию внешнеполитической деятельности, которая стала первым таким документом в Украине за 30 лет.