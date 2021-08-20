Данилов – об увольнении Кличко: СНБО не имеет таких полномочий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на информацию о якобы увольнении мэра Киева Виталия Кличко. Он заявил, что у его ведомства нет таких полномочий.

Такое заявление Данилов сделал на брифинге 20 августа после заседания СНБО, на которое также был приглашен Кличко. По его словам, это компетенция Кабинета министров.

"Кабинет министров занимается своим делом, а СНБО – своим", – сказал он, уточнив, что у его ведомства полномочий увольнять Кличко нет, они – у правительства.

Также он назвал причину, по которой мэра приглашали на заседание. Речь идет о водопроводе Киева. В частности, дело касается станции очистки воды в Бортничах.

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Кроме того, Данилов отметил, что с главой КГГА хотели обсудить вопрос "разрушения традиционной исторической среды в Киеве".

В итоге Кличко должны пригласить на следующее заседание СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация в СМИ о том, что Кличко якобы могут объявить о подозрении и отстранить от должности главы КГГА.