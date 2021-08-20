СНБО решил восстановить уничтоженную усадьбу Барбана в Киеве. Фото

В Киеве должны восстановить разрушенную часть усадьбы Александра Барбана конца XIX века, а в целом по Украине – провести аудит всех архитектурных памятников. Соответствующие решения были вынесены на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 20 августа.

Как сообщил на брифинге в пятницу пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, СНБО поручил дать оценку разрушения усадьбы Барбана по улице Обсерваторной, 9. Если это произошло с нарушением закона, инцидент будут расследовать правоохранители. Отметим, пресс-конференцию после заседания Совета нацбезопасности транслировали на YouTube-канале ведомства.

Никифоров подчеркнул, что разрушенный памятник необходимо восстановить.

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В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что столица Украины начала превращаться из "исторического почтенного города, в котором есть наследие ЮНЕСКО, в неконтролируемую застройку".

Киев Данилов назвал особым городом. "Здесь очень много таких памятников, и то, что здесь происходит, это просто безобразие, когда ночью начинают какие-то действия происходить", – прокомментировал секретарь СНБО снос усадьбы.

Вопрос касательно проверки объектов, подпадающих под закон об охране культурного наследия, будет подниматься и на следующем заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Напомним, что часть особняка Барбана снесли рано утром 20 августа. Активисты утверждают, якобы полиция бездействовала и не остановила демонтаж.

Одноэтажный дом, пoстроенный в 1891 году, принадлежал титулярному советнику Александру Барбану. В свoе время в нем oстанавливался лауреат Нобелевской премии Джoн Стейнбек, упоминавший в свoих книгах об этом здании.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на заседании СНБО 20 августа был принят ряд важных решений, среди которых – введение новых санкций. "Под удар" попали блогер Анатолий Шарий, нардеп Андрей Деркач, главред "Страны" Игорь Гужва. Более детально – в нашем материале по ссылке.