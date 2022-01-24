Ситуация контролируемая, не стоит транслировать российские месседжи: Данилов отчитался о заседании СНБО на фоне вторжения РФ

В понедельник, 24 января, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно было посвящено угрозе вторжения России. В целом секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на месседжи, распространяющиеся из страны-агрессора.

Также на встрече обсуждалось положение дел в сфере экономики, энергетики и противодействия коронавирусу. Детальнее об этом рассказали глава правительства Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главное из заявлений:

Были заслушаны доклады о ситуации на границах. Ситуация там остается контролируемой.

Также обсуждался вопрос о кибератаках 14 января.

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По словам Данилова, для паники нет никаких поводов.

ВСУ готовы дать отпор в случае дальнейшей агрессии.

О ситуации с коронавирусом рассказал глава Минздрава.

Также выступил премьер-министр, который рассказал о ситуации с экономикой.

На заседании были заслушаны доклады начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

Также выступил министр обороны Алексей Резников, который рассказал, как вводится в действие закон об основах национального сопротивления.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заверил, что ВСУ готовы дать отпор агрессору.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о взаимодействии с международными партнерами.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр внутренних дел Денис Монастырский выступил с докладом о ситуации с безопасностью внутри страны.

Секретарь СНБО отметил, что вокруг нашей страны появилось очень много "парамилитарной беллетристики".

"На сегодняшний день нет никаких поводов, чтобы мы с вами паниковали. Наши вооруженные силы готовы дать отпор в случае необходимости. Ситуация контролируемая, для нас нет ничего нового", – сказал Данилов.

На брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что западные партнеры активно поддерживают экономику Украины, поэтому она стабильна.

Также продолжается сотрудничество с Международным валютным фондом – сейчас ожидается пересмотр действующей программы кредитования.

Кроме того, Шмыгаль анонсировал повышение зарплат медикам, стипендий студентам и индексацию пенсий для разных категорий населения.

Он добавил, что тарифы на электроэнергию и тепло повышаться не будут.

"Ключевое послание – не паниковать, не делать информационных безосновательных акцентов. Важно сохранять спокойствие и твердо заниматься работой каждому из нас", – завершил глава правительства свое выступление.

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заверил, что ситуация в этой сфере энергетики контролируемая и никаких отключений не планируется.

По его словам, за последние два месяца запасы угля на складах увеличилась в три раза.

"На сегодняшний день, на складах ТЭС и ТЭЦ есть более 800 тысяч тонн угля, еще 280 тысяч тонн – разгружены в портах", – сказал Шурма, добавив, что налажены поставки как импортного, так и внутреннего угля для прохождения отопительного сезона.

То же, подчеркнул он, касается и газа. Уровень запаса газа составляет почти 12 миллиардов кубометров.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что ВСУ готовы к выполнению задач и сейчас проводится плановая работа в этом направлении.

Большинство своего выступления он посвятил теме территориальной обороны. По словам Резникова, сейчас формируется первая очередь таких сил.

Он отметил, что на сегодня уже сформировано командование, четыре региональных управления и необходимое количество батальонов в режиме мирного времени, а также будет сформировано 25 бригад.

Также, в случае необходимости, в Верховную Раду внесут просьбу об увеличении финансирования Сил терробороны.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что новая волна коронавируса в Украине пройдет спокойнее, чем предыдущие.

"Количество случаев будет, как минимум, в два раз больше по сравнению с волной, которая была в октябре-ноябре. В то же время, госпитализаций будет меньше, количество смертей должно быть также меньше", – сказал он.

Отметим, что это первое заседание Совета нацбезопасности в 2022 году. Предыдущее состоялось 30 декабря 2021-го – тогда были введены санкции против сотрудников судов оккупированного Россией Крыма, а также анонсирована примерная дата внесения первых лиц в реестр олигархов – позднее Данилов заявил, что в реестр олигархов могут попасть более 13 человек. Подробнее о всех решениях можно узнать здесь.

В январе президент Владимир Зеленский ввел в действие ограничительные меры. Под санкции попали чиновники из России и Крыма, а также австралийская компания.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден подтвердил введение санкций против России, если она решится на новый виток эскалации в Украине. Он заявил, что последствия для Кремля будут "быстрыми и серьезными".

Союзники по НАТО в свою очередь переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе. Таким образом альянс усиливает сдерживание и оборону союзников, поскольку Российская Федерация продолжает наращивать свое военное присутствие у границ Украины.