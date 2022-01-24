Ситуация контролируемая, не стоит транслировать российские месседжи: Данилов отчитался о заседании СНБО на фоне вторжения РФ
В понедельник, 24 января, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно было посвящено угрозе вторжения России. В целом секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на месседжи, распространяющиеся из страны-агрессора.
Также на встрече обсуждалось положение дел в сфере экономики, энергетики и противодействия коронавирусу. Детальнее об этом рассказали глава правительства Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Главное из заявлений:
Были заслушаны доклады о ситуации на границах. Ситуация там остается контролируемой.
Также обсуждался вопрос о кибератаках 14 января.
По словам Данилова, для паники нет никаких поводов.
ВСУ готовы дать отпор в случае дальнейшей агрессии.
О ситуации с коронавирусом рассказал глава Минздрава.
Также выступил премьер-министр, который рассказал о ситуации с экономикой.
На заседании были заслушаны доклады начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
Также выступил министр обороны Алексей Резников, который рассказал, как вводится в действие закон об основах национального сопротивления.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заверил, что ВСУ готовы дать отпор агрессору.
В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о взаимодействии с международными партнерами.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр внутренних дел Денис Монастырский выступил с докладом о ситуации с безопасностью внутри страны.
Секретарь СНБО отметил, что вокруг нашей страны появилось очень много "парамилитарной беллетристики".
"На сегодняшний день нет никаких поводов, чтобы мы с вами паниковали. Наши вооруженные силы готовы дать отпор в случае необходимости. Ситуация контролируемая, для нас нет ничего нового", – сказал Данилов.Ситуация в экономике
На брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что западные партнеры активно поддерживают экономику Украины, поэтому она стабильна.
Также продолжается сотрудничество с Международным валютным фондом – сейчас ожидается пересмотр действующей программы кредитования.
Кроме того, Шмыгаль анонсировал повышение зарплат медикам, стипендий студентам и индексацию пенсий для разных категорий населения.
Он добавил, что тарифы на электроэнергию и тепло повышаться не будут.
"Ключевое послание – не паниковать, не делать информационных безосновательных акцентов. Важно сохранять спокойствие и твердо заниматься работой каждому из нас", – завершил глава правительства свое выступление.Энергетика
Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заверил, что ситуация в этой сфере энергетики контролируемая и никаких отключений не планируется.
По его словам, за последние два месяца запасы угля на складах увеличилась в три раза.
"На сегодняшний день, на складах ТЭС и ТЭЦ есть более 800 тысяч тонн угля, еще 280 тысяч тонн – разгружены в портах", – сказал Шурма, добавив, что налажены поставки как импортного, так и внутреннего угля для прохождения отопительного сезона.
То же, подчеркнул он, касается и газа. Уровень запаса газа составляет почти 12 миллиардов кубометров.Территориальная оборона
Министр обороны Алексей Резников отметил, что ВСУ готовы к выполнению задач и сейчас проводится плановая работа в этом направлении.
Большинство своего выступления он посвятил теме территориальной обороны. По словам Резникова, сейчас формируется первая очередь таких сил.
Он отметил, что на сегодня уже сформировано командование, четыре региональных управления и необходимое количество батальонов в режиме мирного времени, а также будет сформировано 25 бригад.
Также, в случае необходимости, в Верховную Раду внесут просьбу об увеличении финансирования Сил терробороны.Ситуация с коронавирусом
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что новая волна коронавируса в Украине пройдет спокойнее, чем предыдущие.
"Количество случаев будет, как минимум, в два раз больше по сравнению с волной, которая была в октябре-ноябре. В то же время, госпитализаций будет меньше, количество смертей должно быть также меньше", – сказал он.
Отметим, что это первое заседание Совета нацбезопасности в 2022 году. Предыдущее состоялось 30 декабря 2021-го – тогда были введены санкции против сотрудников судов оккупированного Россией Крыма, а также анонсирована примерная дата внесения первых лиц в реестр олигархов – позднее Данилов заявил, что в реестр олигархов могут попасть более 13 человек. Подробнее о всех решениях можно узнать здесь.
В январе президент Владимир Зеленский ввел в действие ограничительные меры. Под санкции попали чиновники из России и Крыма, а также австралийская компания.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден подтвердил введение санкций против России, если она решится на новый виток эскалации в Украине. Он заявил, что последствия для Кремля будут "быстрыми и серьезными".
Союзники по НАТО в свою очередь переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе. Таким образом альянс усиливает сдерживание и оборону союзников, поскольку Российская Федерация продолжает наращивать свое военное присутствие у границ Украины.