Ситуация контролируемая, не стоит транслировать российские месседжи: Данилов отчитался о заседании СНБО на фоне вторжения РФ

Юрий Сергиенко
Политика
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Ситуация контролируемая, не стоит транслировать российские месседжи: Данилов отчитался о заседании СНБО на фоне вторжения РФ

В понедельник, 24 января, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно было посвящено угрозе вторжения России. В целом секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на месседжи, распространяющиеся из страны-агрессора.

Также на встрече обсуждалось положение дел в сфере экономики, энергетики и противодействия коронавирусу. Детальнее об этом рассказали глава правительства Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главное из заявлений:

  • Были заслушаны доклады о ситуации на границах. Ситуация там остается контролируемой.

  • Также обсуждался вопрос о кибератаках 14 января.

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  • По словам Данилова, для паники нет никаких поводов.

  • ВСУ готовы дать отпор в случае дальнейшей агрессии.

  • О ситуации с коронавирусом рассказал глава Минздрава.

  • Также выступил премьер-министр, который рассказал о ситуации с экономикой.

Что обсуждали во время заседания

На заседании были заслушаны доклады начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

Также выступил министр обороны Алексей Резников, который рассказал, как вводится в действие закон об основах национального сопротивления.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заверил, что ВСУ готовы дать отпор агрессору.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о взаимодействии с международными партнерами.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр внутренних дел Денис Монастырский выступил с докладом о ситуации с безопасностью внутри страны.

Секретарь СНБО отметил, что вокруг нашей страны появилось очень много "парамилитарной беллетристики".

"На сегодняшний день нет никаких поводов, чтобы мы с вами паниковали. Наши вооруженные силы готовы дать отпор в случае необходимости. Ситуация контролируемая, для нас нет ничего нового", – сказал Данилов.

Ситуация в экономике

На брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что западные партнеры активно поддерживают экономику Украины, поэтому она стабильна.

Также продолжается сотрудничество с Международным валютным фондом – сейчас ожидается пересмотр действующей программы кредитования.

Кроме того, Шмыгаль анонсировал повышение зарплат медикам, стипендий студентам и индексацию пенсий для разных категорий населения.

Он добавил, что тарифы на электроэнергию и тепло повышаться не будут.

"Ключевое послание – не паниковать, не делать информационных безосновательных акцентов. Важно сохранять спокойствие и твердо заниматься работой каждому из нас", – завершил глава правительства свое выступление.

Энергетика

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заверил, что ситуация в этой сфере энергетики контролируемая и никаких отключений не планируется.

По его словам, за последние два месяца запасы угля на складах увеличилась в три раза.

"На сегодняшний день, на складах ТЭС и ТЭЦ есть более 800 тысяч тонн угля, еще 280 тысяч тонн – разгружены в портах", – сказал Шурма, добавив, что налажены поставки как импортного, так и внутреннего угля для прохождения отопительного сезона.

То же, подчеркнул он, касается и газа. Уровень запаса газа составляет почти 12 миллиардов кубометров.

Территориальная оборона

Министр обороны Алексей Резников отметил, что ВСУ готовы к выполнению задач и сейчас проводится плановая работа в этом направлении.

Большинство своего выступления он посвятил теме территориальной обороны. По словам Резникова, сейчас формируется первая очередь таких сил.

Он отметил, что на сегодня уже сформировано командование, четыре региональных управления и необходимое количество батальонов в режиме мирного времени, а также будет сформировано 25 бригад.

Также, в случае необходимости, в Верховную Раду внесут просьбу об увеличении финансирования Сил терробороны.

Ситуация с коронавирусом

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что новая волна коронавируса в Украине пройдет спокойнее, чем предыдущие.

"Количество случаев будет, как минимум, в два раз больше по сравнению с волной, которая была в октябре-ноябре. В то же время, госпитализаций будет меньше, количество смертей должно быть также меньше", – сказал он.

Отметим, что это первое заседание Совета нацбезопасности в 2022 году. Предыдущее состоялось 30 декабря 2021-го – тогда были введены санкции против сотрудников судов оккупированного Россией Крыма, а также анонсирована примерная дата внесения первых лиц в реестр олигархов – позднее Данилов заявил, что в реестр олигархов могут попасть более 13 человек. Подробнее о всех решениях можно узнать здесь.

В январе президент Владимир Зеленский ввел в действие ограничительные меры. Под санкции попали чиновники из России и Крыма, а также австралийская компания.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден подтвердил введение санкций против России, если она решится на новый виток эскалации в Украине. Он заявил, что последствия для Кремля будут "быстрыми и серьезными".

Союзники по НАТО в свою очередь переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе. Таким образом альянс усиливает сдерживание и оборону союзников, поскольку Российская Федерация продолжает наращивать свое военное присутствие у границ Украины.

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