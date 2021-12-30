Новые санкции, риск агрессии РФ и ситуация с COVID-19: что обсуждали на предновогоднем заседании СНБО

В четверг, 30 декабря, состоялось предновогоднее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем был рассмотрен ряд вопросов, среди которых состояние Вооруженных сил Украины, ситуация с пандемией СOVID-19 в стране, энергетика и реализация программы президента "Зеленая страна", касающейся сохранения лесов.

Об этом 30 декабря заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Его брифинг транслировался на Facebook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главное из заявлений:

Введены санкции против лиц, которые работают в судах оккупированного Россией Крыма и россиян, участвовавших в строительстве Крымского моста.

Также рассматривается синхронизация санкций с западными партнерами.

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В мае 2022 года СНБО внесет первых олигархов в соответствующий реестр.

В СНБО обсудили, как западные партнеры будут реагировать на ситуацию вокруг границы Украины.

Рассматривался план мероприятий по обороне в случае полномасштабного вторжения России и закон о национальном сопротивлении, который начнет работать с 1 января.

Кроме того, обсуждалась опасность распространения штамма Омикрон в Украине. В феврале 2022 года он может стать доминирующим в нашей стране.

Новые ограничительные меры были применены к людям, которые являются судьями на территории временно оккупированного Крыма.

Также санкции применены к российским и иностранным компаниям, которые принимали участие в строительстве Керченского моста.

Кроме тогда были внесены уточнения в отношении уже попавших под ограничения людей. Одна из фигуранток изменила фамилию.

Первый вопрос касался мероприятий первоочередных мероприятий для обеспечения национальной безопасности как от внутренних, так и от внешних угроз. С докладом выступал лично Данилов.

Были заслушаны доклады насчет обстановки вокруг Украины от руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова и главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

О реализации плана обороны Украины докладывал глава Минобороны Алексей Резников.

Затем заслушали главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о готовности ВСУ к выполнению задач.

Также выступил заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, который рассказал о реагировании международных партнеров в случае обострения ситуации вокруг Украины.

О противодействии внутренним и внешним угрозам рассказал на заседании глава Службы безопасности Иван Баканов и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напомним, заседание СНБО инициировал президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря после доклада Данилова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении трех компаний, связанных с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Речь идет о компаниях "Тайм Медиа", "Телепростір" и "Медиахолдинг Новости". Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине.