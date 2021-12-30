Новые санкции, риск агрессии РФ и ситуация с COVID-19: что обсуждали на предновогоднем заседании СНБО
В четверг, 30 декабря, состоялось предновогоднее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем был рассмотрен ряд вопросов, среди которых состояние Вооруженных сил Украины, ситуация с пандемией СOVID-19 в стране, энергетика и реализация программы президента "Зеленая страна", касающейся сохранения лесов.
Об этом 30 декабря заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Его брифинг транслировался на Facebook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Главное из заявлений:
Введены санкции против лиц, которые работают в судах оккупированного Россией Крыма и россиян, участвовавших в строительстве Крымского моста.
Также рассматривается синхронизация санкций с западными партнерами.
В мае 2022 года СНБО внесет первых олигархов в соответствующий реестр.
В СНБО обсудили, как западные партнеры будут реагировать на ситуацию вокруг границы Украины.
Рассматривался план мероприятий по обороне в случае полномасштабного вторжения России и закон о национальном сопротивлении, который начнет работать с 1 января.
Кроме того, обсуждалась опасность распространения штамма Омикрон в Украине. В феврале 2022 года он может стать доминирующим в нашей стране.
Новые ограничительные меры были применены к людям, которые являются судьями на территории временно оккупированного Крыма.
Также санкции применены к российским и иностранным компаниям, которые принимали участие в строительстве Керченского моста.
Кроме тогда были внесены уточнения в отношении уже попавших под ограничения людей. Одна из фигуранток изменила фамилию.Национальная безопасность
Первый вопрос касался мероприятий первоочередных мероприятий для обеспечения национальной безопасности как от внутренних, так и от внешних угроз. С докладом выступал лично Данилов.
Были заслушаны доклады насчет обстановки вокруг Украины от руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова и главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
О реализации плана обороны Украины докладывал глава Минобороны Алексей Резников.
Затем заслушали главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о готовности ВСУ к выполнению задач.
Также выступил заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, который рассказал о реагировании международных партнеров в случае обострения ситуации вокруг Украины.
О противодействии внутренним и внешним угрозам рассказал на заседании глава Службы безопасности Иван Баканов и министр внутренних дел Денис Монастырский.
Напомним, заседание СНБО инициировал президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря после доклада Данилова.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении трех компаний, связанных с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Речь идет о компаниях "Тайм Медиа", "Телепростір" и "Медиахолдинг Новости". Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине.