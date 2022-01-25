Данилов о реинтеграции Донбасса и Крыма: рано или поздно мы вернем оккупированные территории, но не военным путем

Власти Украины должны вернуть контроль над временно оккупированными районами Донбасса, а также над полуостровом Крым. Однако это должно случиться не путем военных действий.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов после заседания СНБО в понедельник, 24 января. Трансляция велась на Facebook- странице Офиса президента. По словам чиновника, это вопрос времени и украинцам нужно подождать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так он ответил на вопрос журналиста о том, что депутаты КПРФ внесли в Госдуму России проект обращения к главе Кремля Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" "независимыми государствами". Его рассмотрят в феврале 2022 года. Данилов отметил, что его это не удивило, однако подчеркнул, что территории, о которых идет речь, являются украинскими. Вопрос о том, как такой шаг РФ будут воспринимать в мире и в Украине, сказал секретарь СНБО.

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Он подчеркнул, что украинское государство вернет Донбасс и Крым, нужно подождать, поскольку "все заканчивается рано или поздно". При этом политик исключил деоккупацию военным путем.

"Мы не можем (вернуть территории военным путем. – Ред.), потому что мы ответственные люди. Погибнет гражданское население. Хотя мы являемся патриотами, но мы должны быть еще и гуманистами. Это дети, женщины, старики. Мы не можем взять на себя такой грех, чтобы выполнить такую функцию. Давайте подождем. Рано или поздно все заканчивается. Правда всегда побеждает", – сказал Данилов.

Чиновник добавил, что у границ Украины сейчас сконцентрировано 109 тысяч российских войск и 10-15 тысяч военного сопровождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов на брифинге сообщил, что в случае начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины помощь в виде вооружения согласились предоставить нашему государству многие страны. Речь идет не только о Британии и США, но и о большинстве стран-членов НАТО.